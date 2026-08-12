Niezapowiedziana wizyta w salonie kosmetycznym. Właścicielka musiała się gęsto tłumaczyć

Kontrole prowadzone w woj. podlaskim ujawniły osoby, które mimo L4 wykonywały obowiązki zawodowe. Właścicielka salonu fryzjerskiego obsługiwała klientki. Wyjaśniła, że musiała zastąpić pracownicę, która niespodziewanie zgłosiła nieobecność.

Do podobnej sytuacji doszło w salonie kosmetycznym. Jego właścicielka wykonywała zabieg, ponieważ zatrudniona przez nią osoba spóźniała się, a klientka czekała już na wizytę.

Kontrolerzy pojawili się również w zakładzie produkującym meble. Zastali tam przebywającego na zwolnieniu właściciela, który przycinał płyty meblowe. Mężczyzna przekonywał, że robił to na własne potrzeby.

Na L4 pojawili się w swoich firmach

ZUS skontrolował także przedsiębiorstwo zajmujące się sprzedażą i naprawą zegarków. Jego właściciel był obecny w miejscu prowadzenia działalności. Tłumaczył, że tylko na chwilę zastąpił żonę, która musiała pójść do apteki.

W innym przypadku kontrolerzy zastali w zakładzie właścicielkę firmy szyjącej bieliznę. Kobieta miała na sobie fartuch zabrudzony nićmi. Zapewniała jednak, że przyszła wyłącznie po to, aby nadrobić sprawy księgowe.

Wykonywanie pracy zarobkowej jest jednym z najczęstszych powodów utraty świadczenia. ZUS ujawnia również wyjazdy wypoczynkowe, udział w weselach i wydarzeniach sportowych, a także wykonywanie remontów, prac budowlanych, porządkowych oraz ogrodowych.

Kontrole ZUS w Podlaskiem. Wstrzymano 163 zasiłki

Od stycznia do końca czerwca 2026 r. Oddział ZUS w Białymstoku przeprowadził ponad 6,4 tys. kontroli zwolnień lekarskich. Ich efektem było wstrzymanie 163 zasiłków o łącznej wartości 183,8 tys. zł.

Jednocześnie o 2,4 mln zł ograniczono świadczenia chorobowe wypłacane po zakończeniu zatrudnienia. Łączny finansowy rezultat działań w woj. podlaskim wyniósł prawie 2,6 mln zł.

W całej Polsce ZUS przeprowadził w tym okresie 219,7 tys. kontroli. Wstrzymano 10,5 tys. zasiłków na ponad 18,5 mln zł. Po uwzględnieniu obniżonych świadczeń wypłacanych po ustaniu zatrudnienia łączna kwota sięgnęła 162,2 mln zł.

ZUS może skrócić zwolnienie lekarskie

Zakład kontroluje zarówno sposób korzystania z L4, jak i to, czy ubezpieczony w dalszym ciągu jest niezdolny do wykonywania obowiązków zawodowych. Stan zdrowia oceniają lekarze orzecznicy.

– Pierwszy rodzaj kontroli przeprowadzają lekarze orzecznicy ZUS. Jeśli lekarz orzecznik ZUS stwierdzi, że ubezpieczony odzyskał zdolność do pracy, zwolnienie zostaje skrócone. Prawo do świadczenia chorobowego przysługuje wówczas tylko do dnia badania. Nie zawsze jednak konieczne jest osobiste badanie ubezpieczonego. Kontrola może odbyć się także na podstawie dokumentacji medycznej, na podstawie której wystawiono zwolnienie. O sposobie jej przeprowadzenia decyduje lekarz orzecznik – informuje Krystyna Michałek, regionalna rzeczniczka prasowa ZUS w województwie kujawsko-pomorskim.

Sposób wykorzystywania zwolnienia mogą sprawdzać ZUS oraz pracodawcy zgłaszający do ubezpieczenia chorobowego więcej niż 20 osób.