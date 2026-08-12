Bartosz F. podejrzany o zoofilię. Miał nagrywać i rozpowszechniać materiały z udziałem owczarka

- Śledztwo prowadzi prokuratura w Wysokiem Mazowieckiem.
- Podejrzany miał nagrywać i udostępniać materiały z udziałem psa.
- W jego miejscu zamieszkania znaleziono również mefedron.
- Bartosz F. został aresztowany na trzy miesiące.
Prokuratura Rejonowa w Wysokiem Mazowieckiem nadzoruje śledztwo prowadzone przeciwko Bartoszowi F. Według śledczych między 22 a 25 lipca 2026 roku mężczyzna miał dopuścić się aktów seksualnych z psem rasy owczarek niemiecki.
Podejrzany miał nagrać zdarzenie telefonem marki Xiaomi. Prokuratura ustaliła, że materiał powstał w celu rozpowszechniania, a następnie został udostępniony za pośrednictwem internetu nieustalonej liczbie użytkowników.
Czyn został zakwalifikowany jako produkowanie i rozpowszechnianie treści pornograficznych związanych z posługiwaniem się zwierzęciem oraz znęcanie się nad nim.
Mefedron w miejscu zamieszkania
Bartosz F. usłyszał również zarzut dotyczący posiadania substancji psychotropowej. 29 lipca 2026 roku w jego miejscu zamieszkania w Wysokiem Mazowieckiem miało zostać znalezione nie więcej niż 0,82 grama brutto mefedronu.
Na wniosek prokuratora Sąd Rejonowy w Wysokiem Mazowieckiem, II Wydział Karny, 31 lipca zastosował wobec podejrzanego tymczasowe aresztowanie na trzy miesiące.
Bartoszowi F. grozi kara od 2 do 15 lat pozbawienia wolności.