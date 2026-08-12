Bartosz F. podejrzany o zoofilię. Miał nagrywać i rozpowszechniać materiały z udziałem owczarka

Śledztwo prowadzi prokuratura w Wysokiem Mazowieckiem.

Podejrzany miał nagrywać i udostępniać materiały z udziałem psa.

W jego miejscu zamieszkania znaleziono również mefedron.

Bartosz F. został aresztowany na trzy miesiące.

Prokuratura Rejonowa w Wysokiem Mazowieckiem nadzoruje śledztwo prowadzone przeciwko Bartoszowi F. Według śledczych między 22 a 25 lipca 2026 roku mężczyzna miał dopuścić się aktów seksualnych z psem rasy owczarek niemiecki.

Podejrzany miał nagrać zdarzenie telefonem marki Xiaomi. Prokuratura ustaliła, że materiał powstał w celu rozpowszechniania, a następnie został udostępniony za pośrednictwem internetu nieustalonej liczbie użytkowników.

Czyn został zakwalifikowany jako produkowanie i rozpowszechnianie treści pornograficznych związanych z posługiwaniem się zwierzęciem oraz znęcanie się nad nim.

Mefedron w miejscu zamieszkania

Bartosz F. usłyszał również zarzut dotyczący posiadania substancji psychotropowej. 29 lipca 2026 roku w jego miejscu zamieszkania w Wysokiem Mazowieckiem miało zostać znalezione nie więcej niż 0,82 grama brutto mefedronu.

Na wniosek prokuratora Sąd Rejonowy w Wysokiem Mazowieckiem, II Wydział Karny, 31 lipca zastosował wobec podejrzanego tymczasowe aresztowanie na trzy miesiące.

Bartoszowi F. grozi kara od 2 do 15 lat pozbawienia wolności.