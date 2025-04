i Autor: jch Kolej wraca do Łomży. Wiemy, kiedy pojadą pierwsze pociągi pasażerskie

Kolej wraca do Łomży. Wiemy, kiedy i dokąd pojadą pierwsze pociągi pasażerskie

Po blisko 30 latach przerwy do Łomży wracają pasażerskie połączenia kolejowe. Pierwsze pociągi mają ruszyć już w 2026 roku – poinformował minister infrastruktury Dariusz Klimczak podczas wtorkowej konferencji prasowej w Białymstoku. To część dużej inwestycji realizowanej w ramach programu Kolej Plus.