Majówka 2025

Majówka we wschodniej Polsce? Te miejsca zachwycają. Poznaj TOP 10 na Podlasiu

Majówka to jeden z tych momentów w roku, kiedy warto na chwilę zwolnić tempo, zostawić za sobą codzienny pośpiech i uciec od miejskiego zgiełku. Wiosenna przerwa to doskonała okazja, by zanurzyć się w naturze, chłonąć spokój i odkrywać lokalne dziedzictwo kulturowe. Jeśli marzysz o wypoczynku w rytmie śpiewu ptaków, wśród zieleni i bez pośpiechu – Podlasie będzie strzałem w dziesiątkę!