- Mamy 33-proc. wzrost liczby pasażerów rok do roku tylko w relacji na trasie z Warszawy do Białegostoku. To jest największy wzrost, jeśli chodzi o wzrosty mierzone liczbą pasażerów pomiędzy największymi miastami w Polsce - powiedział podczas sobotniej konferencji prasowej wiceminister infrastruktury Piotr Malepszak. Konferencja poświęcona była podsumowaniu inwestycji kolejowych w regionie.

Pociąg relacji Białystok - Warszawa to hit. Ponad milion pasażerów

Połączenie Warszawa-Białystok po skróceniu czasu przejazdu zanotowało rekordowy w skali kraju wzrost liczby pasażerów: o 33%, co dało łącznie 1 mln osób korzystających z tej trasy. - 180 km z Warszawy przejechaliśmy w 90 minut, pociąg był pełny. Będziemy zwiększać liczbę połączeń w tej relacji. Modernizacja tej linii to część projektu Rail Balctica. Uzyskaliśmy czas przejazdu 90 min, ale następnym etapem będzie podniesienie prędkości do 200 km/h, by skrócić podróż o kolejne 12-15 minut. Przed nami kolejne etapy, przetarg na odcinek do Ełku - zapowiadał wiceminister Piotr Malepszak.

Inwestycję na stacji w Białymstoku prowadziły PKP PLK. Jak mówił na konferencji wiceprezes Michał Gil, PKP PLK zmodernizowały całą linię z Warszawy do Białegostoku, w tym stację Białystok. - To, co dzisiaj udało się nam wspólnymi siłami osiągnąć, to (...) szybki, komfortowy czas przejazdu do Warszawy, bez żadnych ograniczeń, po całej trasie 160 km/h - powiedział.

Przebudowa stacji kolejowej Białystok prowadzona była przez PKP PLK od stycznia 2021 r. To element modernizacji 71-km odcinka Czyżew-Białystok międzynarodowej trasy kolejowej Rail Baltica. Zabytkowy dworzec PKP w Białystoku od kilku lat jest już gruntownie zmodernizowany, przywrócono mu historyczny charakter.

PKP Intercity jak Formuła 1! Rekordowe czasy przejazdów i nowy rozkład jazdy Rozwijamy nasz serwis dzięki wyświetlaniu reklam. Blokując reklamy, nie pozwalasz nam tworzyć wartościowych treści. Wyłącz AdBlock i odśwież stronę.