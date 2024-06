i Autor: PoSG Kolejny funkcjonariusz Straży Granicznej raniony przez migranta. Trafił do szpitala

Niebezpiecznie na granicy

jch | PAP 22:23

Z obrażeniami głowy trafił do szpitala funkcjonariusz Straży Granicznej. Został on uderzony konarem podczas próby siłowego sforsowania granicy z Białorusi do Polski przez grupę nielegalnych migrantów. Atak miał miejsce w poniedziałek (3.06) wcześnie rano na odcinku w okolicach Białowieży.