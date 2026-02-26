Banki mogły stracić 5 mln zł. Siedem osób zatrzymanych

7 zatrzymanych mieszkańców Kolna,

45-latek podejrzany o kierowanie grupą,

przeszukano 11 miejsc w Kolnie i Warszawie,

zabezpieczono gotówkę, narkotyki i sprzęt elektroniczny,

straty banków mogą wynosić co najmniej 5 mln zł,

grozi im od 8 do 15 lat więzienia.

Funkcjonariusze z Wydziału do Walki z Przestępczością Gospodarczą KMP w Białymstoku wpadli na trop grupy trzy lata temu. Na początku lutego, przy wsparciu policjantów z komendy wojewódzkiej oraz Centralnego Biura Zwalczania Cyberprzestępczości, przeprowadzili szeroko zakrojoną akcję. Zatrzymano siedem osób – wszystkich mieszkańców Kolna. Wśród nich jest 45-letni mężczyzna oraz sześć osób w wieku od 32 do 40 lat.

Na czym polegał proceder?

Z ustaleń śledczych wynika, że zatrzymani prowadzili działalność doradczą w zakresie obsługi prawnej. Oferowali m.in.:

pomoc w pozyskiwaniu dotacji,

zakładanie fundacji,

wyszukiwanie finansowania dla przedsiębiorców,

wsparcie przy oddłużeniach osób prywatnych i firm.

Według policji pod pretekstem legalnej pomocy finansowej grupa miała uczestniczyć w wyłudzaniu kredytów bankowych. Proceder polegał m.in. na dostarczaniu dokumentów poświadczających nieprawdę – w tym zaświadczeń o zatrudnieniu i wysokości zarobków. W zamian podejrzani mieli pobierać prowizję gotówkową.

Przeszukania w Kolnie i Warszawie

Policjanci przeszukali łącznie 11 miejsc związanych z działalnością grupy – zarówno w Kolnie, jak i w Warszawie. W trakcie działań zabezpieczono:

narkotyki,

pistolety na sprężone powietrze,

pałki,

dokumentację,

sprzęt elektroniczny,

ponad 22 tysiące złotych i blisko 4 tysiące euro.

Część środków odurzających została znaleziona w sejfie znajdującym się w kancelarii. Narkotyki trafiły do badań laboratoryjnych.

Na podstawie zgromadzonego materiału dowodowego prokurator z Prokuratury Okręgowej w Białymstoku przedstawił 45-latkowi zarzut kierowania i udziału w zorganizowanej grupie przestępczej. Grozi mu kara do 15 lat pozbawienia wolności. Pozostali zatrzymani usłyszeli zarzuty udziału w zorganizowanej grupie przestępczej. Za to przestępstwo grozi kara do 8 lat więzienia.

Śledczy podkreślają, że sprawa ma charakter rozwojowy i nie wykluczają kolejnych zatrzymań.