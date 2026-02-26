Wybrał się "na przejażdżkę". Ucieczkę ciągnikiem skończył w rzece

Ucieczkę ciągnikiem skończył w rzece

Cała historia rozpoczęła się od zgłoszenia, jakie dotarło do policyjnego dyżurnego z Zambrowa. Informacja dotyczyła mężczyzny jadącego ciągnikiem rolniczym, który drogą krajową nr 63 kierował się w stronę miasta. W trasę miał ruszyć po kłótni z kuzynem.

Dzielnicowi od razu udali się we wskazaną okolicę. Szybko zauważyli opisany w zgłoszeniu ciągnik i postanowili zatrzymać kierowcę do kontroli drogowej. Wtedy sytuacja się skomplikowała.

- Kierujący zignorował polecenia funkcjonariuszy i zaczął uciekać. W pewnym momencie zjechał z drogi i wjechał na pole, gdzie dalej próbował uciekać przed policjantami. Pościg zakończył się dopiero w rejonie rzeki, gdy kierujący wjechał do wody. Przód pojazdu ugrzązł, a silnik zgasł, co uniemożliwiło dalszą jazdę - poinformowali przedstawiciele Komendy Wojewódzkiej Policji w Białymstoku.

"Przejażdżka" z poważnymi konsekwencjami

20-latek z Zambrowa szybko został zatrzymany przez funkcjonariuszy. W momencie zdarzenia był trzeźwy, a policjantom tłumaczył, że jedynie "jechał na przejażdżkę". Ostatecznie wycieczka może się jednak dla niego skończyć poważnymi konsekwencjami.

- Mężczyzna stracił prawo jazdy i noc spędził w policyjnym areszcie. Następnego dnia usłyszał zarzut niezatrzymania się do kontroli drogowej. Odpowie również za popełnione wykroczenia prowadzenie pojazdu mimo obowiązujących ograniczeń. Za niezatrzymanie się do kontroli drogowej grozi kara do pięciu lat pozbawienia wolności - zaznaczyli mundurowi.

Chciał przeprosić ukochaną, włamał się do kwiatomatu. Policja pokazała nagranie