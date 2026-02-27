Zakaz używania telefonów na lekcjach. Zmiany już przesądzone? Szefowa MEN podała szczegóły

- Po rozmowach z nauczycielami w ramach spotkań "Kompas Jutra" uważam, że powinniśmy ograniczyć użycie telefonu w szkołach i tak, takie zapisy również przygotujemy - powiedziała Nowacka w rozmowie z RMF FM. Zgodnie z zapowiedzią, uczeń nie mógłby korzystać z telefonu w czasie zajęć, chyba że nauczyciel uznałby to za element procesu edukacyjnego.

Termin wejścia w życie przepisów zależy od ścieżki legislacyjnej. Jeśli regulacje zostaną powiązane z projektem Koalicji Obywatelskiej, mogłyby obowiązywać od 1 września.

Równolegle klub KO pracuje nad poselskim projektem ustawy ograniczającym dostęp do mediów społecznościowych dla osób poniżej 15. roku życia. Założenia mają zostać przedstawione w najbliższym czasie, a rozwiązania powstaną we współpracy z NASK i Ministerstwem Cyfryzacji.

