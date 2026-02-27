Zakaz używania telefonów na lekcjach. Zmiany już przesądzone? Szefowa MEN podała szczegóły

Jacek Chlewicki
Jacek Chlewicki
PAP
PAP
2026-02-27 8:25

Zakaz używania telefonów w szkołach. Barbara Nowacka uważa, że używanie telefonów komórkowych przez dzieci w szkołach powinno zostać ograniczone. Szefowa MEN zapowiedziała przygotowanie przepisów, które miałyby wprowadzić zakaz korzystania z telefonów podczas lekcji w klasach I–VIII szkół podstawowych.

Zakaz używania telefonów na lekcjach. Zmiany już przesądzone? Szefowa MEN podała szczegóły

i

Autor: Wygenerowane przez AI

- Po rozmowach z nauczycielami w ramach spotkań "Kompas Jutra" uważam, że powinniśmy ograniczyć użycie telefonu w szkołach i tak, takie zapisy również przygotujemy - powiedziała Nowacka w rozmowie z RMF FM. Zgodnie z zapowiedzią, uczeń nie mógłby korzystać z telefonu w czasie zajęć, chyba że nauczyciel uznałby to za element procesu edukacyjnego.

Termin wejścia w życie przepisów zależy od ścieżki legislacyjnej. Jeśli regulacje zostaną powiązane z projektem Koalicji Obywatelskiej, mogłyby obowiązywać od 1 września.

Czytaj też: Sztuczna inteligencja wybrała najgorsze imię dla psa. Budzi skrajne emocje

Równolegle klub KO pracuje nad poselskim projektem ustawy ograniczającym dostęp do mediów społecznościowych dla osób poniżej 15. roku życia. Założenia mają zostać przedstawione w najbliższym czasie, a rozwiązania powstaną we współpracy z NASK i Ministerstwem Cyfryzacji.

Zobacz też: Krótkie, międzynarodowe i modne. W Polsce nosi to imię ponad 7 tysięcy kobiet

Te zawody mogą zniknąć przez AI. Kto jest najbardziej zagrożony?
Galeria zdjęć 6
Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji
Mediateka ikona playlisty Podcasty Mediateka ikona playlisty Playlisty tematyczne

Player otwiera się w nowej karcie przeglądarki

TELEFONY
TELEFONY KOMÓRKOWE