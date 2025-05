We wtorek 20 maja policjanci z Suwałk otrzymali zgłoszenie, że nietrzeźwa matka może opiekować się dziećmi. - Na miejsce natychmiast został skierowany policyjny patrol. Mundurowi potwierdzili zgłoszenie. Przeprowadzili badanie trzeźwości, które wykazało, że kobieta ma ponad 3 promile alkoholu w organizmie – informuje oficer prasowy Komendy Miejskiej Policji w Suwałkach. Jak relacjonują policjanci, w mieszkaniu 27-latki panował nieład, a dzieci były zaniedbane. - Funkcjonariusze natychmiast podjęli działania, by zapewnić bezpieczeństwo dzieciom. Rodzeństwo w wieku 1 roku i 3 lat zostało przekazane pod opiekę rodziny. Sprawą zajmie się teraz sąd, który zdecyduje o dalszych losach kobiety i jej dzieci – informowali niedługo po zdarzeniu policjanci.

Prokuratura bada sprawę nietrzeźwej matki z Suwałk

We wtorek (27.05) suwalska prokuratura poinformowała, że prowadzone jest postępowanie dotyczące opiekowania się przez nietrzeźwą młodą kobietę dwójką swoich małoletnich dzieci. - Teraz prokurator oceni, czy istnieją podstawy do przedstawienia zarzutu za narażenie dzieci na bezpośrednie niebezpieczeństwo utraty życia lub doznania ciężkiego uszczerbku. Grozi za to kara do 5 lat pozbawienia wolności – informuje prok. Wojciech Piktel, rzecznik prasowy Prokuratury Okręgowej w Suwałkach.

Jak informuje rzecznik, sytuacja w tej rodzinie już w lutym była w zainteresowaniu prokuratury. - Na bazie materiałów innej sprawy, dotyczącej kradzieży prądu, a zakończonej umorzeniem, prokurator skierował do Sądu wniosek o skontrolowanie wykonywania władzy rodzicielskiej w tej rodzinie. Zainicjowane przez prokuratora postępowanie sądowe jest w toku – dodaje prok. Piktel.

Sprawowanie opieki pod wpływem alkoholu stanowi realne zagrożenie dla życia i zdrowia dzieci. W przypadku zauważenia podobnych sytuacji należy niezwłocznie powiadomić odpowiednie służby. Za narażenie dziecka na niebezpieczeństwo utraty życia lub zdrowia grozi kara do 5 lat więzienia.

