Kompletnie pijana Ukrainka jechała z 3-letnim synkiem. Teraz musi wrócić do swojego kraju

Jacek Chlewicki
2025-12-08 7:26

Policjanci z siemiatyckiej patrolówki zatrzymali 28-letnią obywatelkę Ukrainy, która prowadziła samochód w stanie znacznego upojenia alkoholowego. Badanie wykazało ponad 2 promile. Kobieta nie miała prawa jazdy, a mimo to przewoziła czterech pasażerów, wśród nich swojego 3-letniego syna. Sprawa zakończyła się dla niej nie tylko zarzutem karnym, ale również decyzją o opuszczeniu kraju i wieloletnim zakazem wjazdu.

Autor: KPP Siemiatycze/ Materiały prasowe

Do zdarzenia doszło w Czartajewie. Patrol zwrócił uwagę na volkswagena poruszającego się w sposób wskazujący na brak panowania nad pojazdem – samochód jechał od lewej do prawej strony jezdni. Mundurowi natychmiast zatrzymali auto do kontroli.

Za kierownicą siedziała 28-letnia kobieta. Policjanci od razu wyczuli od niej alkohol. Badanie alkomatem wykazało ponad 2 promile w organizmie. Szybko wyszło też na jaw, że zatrzymana nie ma uprawnień do kierowania pojazdami. Jak tłumaczyła, jest w trakcie kursu na Ukrainie i „chciała poćwiczyć jazdę”.

W samochodzie znajdowało się czworo pasażerów, w tym 3-letni syn kobiety. Jechał też jej brat, który był trzeźwy i posiadał prawo jazdy, jednak nie prowadził pojazdu. Mundurowi zatrzymali 28-latkę, a sprawą zajęli się funkcjonariusze Straży Granicznej.

Kobiecie postawiono zarzut kierowania pojazdem w stanie nietrzeźwości. Dodatkowo, na wniosek policjantów, Straż Graniczna wydała decyzję o zobowiązaniu jej do powrotu na Ukrainę. Otrzymała także zakaz wjazdu na terytorium Polski oraz do państw strefy Schengen na 8 lat.

