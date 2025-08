Funkcjonariusze KAS zatrzymali ciężarówkę z Litwy na granicy w Budzisku

W dokumentach figurował ładunek cebuli

W kartonach znaleziono ponad 91 tys. paczek papierosów z białoruskimi znakami akcyzy

Szacunkowa wartość kontrabandy to ponad 1,5 miliona złotych

W ujawnieniu przemytu pomógł pies wyszkolony do wykrywania tytoniu

Kierowca to 46-letni obywatel Białorusi

Zatrzymanie na granicy w Budzisku

Do zdarzenia doszło na polsko-litewskim przejściu granicznym w Budzisku. Funkcjonariusze Służby Celno-Skarbowej zatrzymali do rutynowej kontroli samochód ciężarowy wjeżdżający z Litwy do Polski. Zgodnie z dokumentami, w naczepie znajdować się miał legalny ładunek cebuli.

Jednak szczegółowa kontrola wykazała, że pomiędzy warzywami ukryto znacznie bardziej "opłacalny" towar.

Pies służbowy pomógł w wykryciu kontrabandy

Do przeszukania naczepy zaangażowano specjalnie wyszkolonego psa służbowego z podlaskiej KAS. To właśnie czworonożny funkcjonariusz wskazał obecność nielegalnych wyrobów tytoniowych. W kartonach z cebulą ujawniono 91 tysięcy paczek papierosów z białoruskimi znakami akcyzy.

Kierowca aresztowany, grozi mu do 10 lat więzienia

Za kierownicą ciężarówki siedział 46-letni obywatel Białorusi. Wobec mężczyzny wszczęto śledztwo pod nadzorem Prokuratury Rejonowej w Suwałkach. Sąd zdecydował o tymczasowym aresztowaniu podejrzanego na okres 3 miesięcy. Za próbę przemytu tak dużej ilości papierosów grozi mu kara pozbawienia wolności do 10 lat.

Rekordowa kontrabanda w regionie

To jedna z największych prób przemytu papierosów udaremnionych w ostatnich miesiącach przez funkcjonariuszy podlaskiej KAS. Dzięki skutecznej kontroli na granicy Skarb Państwa uniknął strat przekraczających milion złotych z tytułu niezapłaconych podatków i akcyzy.

Podlaskie. Pościg za przemytnikiem papierosów. BMW przejechało po kolczatce drogowej