Koszmarne zderzenie rowerzystów. Obaj trafili do szpitala. Przerażające nagranie

Do tego dramatycznie wyglądającego zderzenia dwóch rowerzystów doszło na ulicy Sienkiewicza w Białymstoku. - 65-latek wyjeżdżając rowerem z drogi osiedlowej nie ustąpił pierwszeństwa przejazdu innemu rowerzyście, który prawidłowo poruszał się drogą dla rowerów. Doszło do zderzenia pojazdów - informuje oficer prasowy KMP w Białymstoku. Niestety 65-latek nie miał na głowie kasku. Obaj mężczyźni trafili do szpitala. Drugi z rowerzystów ma 43 lata. Na udostępnionym przez policję nagraniu widać, że zderzenie było bardzo silne. Tylko od początku roku na terenie powiatu białostockiego doszło do 42 kolizji i 4 wypadków z udziałem rowerzystów, w których 4 osoby zostały ranne.

- Rosnąca liczba jednośladów na drogach zmienia podejście do zagadnienia bezpieczeństwa w ruchu drogowym uwzględniając specyfikę tej grupy. Zdarzenia drogowe z udziałem użytkowników jednośladów stanowią duży problem, gdyż pociągają za sobą poważne skutki - podkreślają białostoccy policjanci.

