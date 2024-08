Starszy posterunkowy Daniel Gawrylik zginął na służbie. Doszło do niekontrolowanego wystrzału

Malownicze uzdrowisko na Podlasiu. To perełka regionu!

Podlasie to bez wątpienia jedno z piękniejszych województw w kraju, które niestety nadal jest przyćmione popularniejszymi regionami. Właśnie dlatego wiele miejsc w tych okolicach pozostaje nieodkrytych tak jak np. wyjątkowe uzdrowisko, nazywane królewskim, czyli Augustów.

Większość kuracjuszy nie ma pojęcia o tej miejscowości, bowiem wybiera raczej takie lokalizacje jak Ciechocinek, Świeradów-Zdrój czy Kołobrzeg, lecz jeśli turnus jeszcze przed tobą, być może zastanów się nad Augustowem. Piękne miasto założone w 1557 roku przez samego króla Zygmunta II Augusta może naprawdę wiele zaoferować. Dalsza część artykułu znajduje się pod galerią.

Z czego słynie Augustów? Uzdrowiskowa perełka Podlasia kusi widokami

Augustów to jedna z dwóch miejscowości uzdrowiskowych na wschodzie Polski. Mało kto o tym wie, lecz już w czasach międzywojennych stanowiła popularny kurort wypoczynkowy, doceniany głównie za walory zdrowotne. Nic więc dziwnego, że w 1993 roku miasteczko oficjalnie uzyskało status uzdrowiska.

Czyste powietrze i piękne widoki Augustów zawdzięcza głównie Puszczy Augustowskiej oraz okolicznym akwenom, które tworzą świetne warunki klimatyczne. Najczęściej więc na miejscu można spotkać kuracjuszy, którzy chcą podreperować swój układ oddechowy lub krążenia, lecz w ośrodkach personel zajmuje się również osobami ze schorzeniami reumatycznymi. Co jednak robić w miejscowości oprócz regenerowania zdrowia?

Jeśli jesteś osobą aktywną, pomyśl nad przejażdżką rowerem, bowiem tras nie brakuje, a obfitują w naprawdę piękne widoki. Miłośnicy zwiedzania bezsprzecznie powinni udać się na Rynek Zygmunta Augusta, który został zaprojektowany w 1550 roku przez cenionego architekta Joba Bretfusa. Po zachwytach na rynku warto udać się w kierunku Ogrodów Saskich, gdzie znajdziemy m.in. pomnik ostatniego z Jagiellonów.

Znaną wizytówką Augustowa jest również rondo H. Marconiego, czyli architekta, który przed rokiem 1830 zaplanował przebudowę miasta, lecz plany poniekąd pokrzyżowało mu Powstanie Listopadowe.

Bazylika Mniejsza Najświętszego Serca Jezusowego to kolejny punkt warty odwiedzenia, lecz nie ostatni! Będąc na miejscu, polecamy także udać się do Augustowskiej Przystani Żeglarskiej, skąd można wyruszyć w krótki rejs. Jeśli jesteście ciekawi, jak miasteczko przedstawia się na fotografiach, zachęcamy do sprawdzenia naszej galerii zdjęć powyżej.

