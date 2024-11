Królewskie uzdrowisko na Podlasiu. Zjeżdżają się tam kuracjusze z całego kraju

Spis treści

To prawdziwa perełka Podlasia! Kuracjusze uwielbiają to miejsce

Jednym z najpiękniejszych, lecz niestety nieco niedocenionych regionów w naszym kraju jest Podlasie. Na szczęście na przestrzeni ostatnich lat zauważalny jest wzrost zainteresowania tym obszarem wśród osób starszych, a w szczególności wśród kuracjuszy.

Okazuje się bowiem, że to właśnie ta grupa społeczna poszukuje lokalizacji, gdzie oddech pełną piersią będzie przyjemnością i czymś dobrym dla zdrowia. Podlasie należy do obszaru funkcjonalnego o wysokich walorach przyrodniczych nazywanego Zielonymi Płucami Polski, tym samym czyste powietrze to jeden z największych atutów tej przestrzeni. Nie ma więc się co dziwić, że kuracjuszy jest tu coraz więcej. Niestety w owej okolicy funkcjonuje tylko jedno niewielkich rozmiarów uzdrowisko, lecz mimo to oferuje naprawdę wiele! Mowa oczywiście o pięknym Augustowie!

Augustów stolicą dla kuracjuszy na Podlasiu

Augustów to wyjątkowe miasteczko na Podlasiu w powiecie Augustowskim, które może pochwalić się interesującą historią oraz pięknymi widokami. Miejscowość jest otoczona aż 9 jeziorami oraz piękną Puszczą Augustowską, więc klimat i widoki tam zapierają dech w piersiach. Na miejscu działa także Sanatorium Uzdrowiskowe, które to cieszy się ogromną popularnością wśród kuracjuszy. Ośrodek umożliwia pacjentom wypoczynek oraz regenerację przy licznych zabiegach i spacerach wśród natury.

Z czego słynie Augustów? Królewskie miasto zachwyca historią

Mało kto o tym wie, lecz Augustów to miejscowość, którą zgodnie z zapiskami kronikalnymi w 1557 roku założył sam król Zygmunt II August! Ponadto od okolicznych mieszkańców oraz historyków można usłyszeć, iż to właśnie tam Zygmunt spotkał swą miłość życia - Barbarę Radziwiłłówną.

Co warto zobaczyć w Augustowie? Te miejsca koniecznie musisz odwiedzić

Będąc na miejscu, warto udać się m.in. do słynnej w okolicy restauracji Albatros, o której - co ciekawe - śpiewał przed laty Janusz Laskowski w piosence o Beacie. Ponadto miasto oferuje naprawdę sporo punktów do zwiedzania, a oto kilka z najpopularniejszych, których nie sposób ominąć:

Rynek Zygmunta Augusta

Pomnik Zygmunta Augusta

Kanał Augustowski oraz Śluza Augustów

Plaża miejska z molo

Punkt Widokowy w Augustowie

Żegluga Pasażerska - Przystań Augustów

Bulwar Związku Nauczycielstwa Polskiego.

Zachęcamy także do sprawdzenia naszej galerii zdjęć poniżej, gdzie znajdziecie fotografie miasta.