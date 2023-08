Ksiądz Piotr Jarosiewicz to duszpasterz młodzieży z diecezji drohiczyńskiej. Jednocześnie jest gwiazdą TikToka, ewangelizuje poprzez media społecznościowe. Jego profil obserwuje 284 tys. internautów, którzy zasypują kapłana pytaniami i zasłyszanymi historiami. Jedna z nich dotyczy dziecka poczętego metodą in vitro. "Znajomej ksiądz nie ochrzcił syna, bo dziecko jest z in vitro" - napisała internautka podpisująca się pseudonimem siwa329. Ks. Jarosiewicz w odpowiedzi na ten komentarz podkreślił, że nie istnieje żaden kościelny przepis mówiący, iż dziecko poczęte w wyniku sztucznego zapłodnienia nie może zostać ochrzczone w wierze katolickiej. - Jeśli chodzi o samo dziecko, to jeśli jest z in vitro, to może być ochrzczone - podkreślił ksiądz.

- Trochę mi się wydaje, że ksiądz szuka winy rodziców. Wiem z doświadczenia, że niektórym księżom się w głowie pomieszało, co mogą a nie - napisała zbulwersowana internautka.

