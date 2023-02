Znany ksiądz wywołał burzę na TikToku. "Zdrowy chłop leży przy pięknej dziewczynie..."

Białystok. Włamania do mieszkań na osiedlu Słoneczny Stok, Leśna Dolina i Zielone Wzgórza. To już plaga! Policjanci apelują do mieszkańców

Ksiądz Piotr Jaroszewicz dosadnie o chłopie i pięknej dziewczynie w jednym łóżku! Powiedział to do młodzieży na TikToku

Ten ksiądz to już gwiazda TikToka. Ks. Piotr Jaroszewicz, duszpasterz młodzieży z diecezji drohiczyńskiej, postanowił iść z duchem czasu i wykorzystywać media społecznościowe do rozpowszechniania swoich nauk. Zasłynął między innymi przestrzeganiem przed opętaniem przez... Harry'ego Pottera. Jak się teraz okazuje, nic co ludzkie nie jest obce kapłanowi z diecezji drohiczyńskiej. Tym razem ksiądz Piotr Jaroszewicz zmierzył się z następującym pytaniem od swoich młodych obserwatorów: "Czy zostawanie czasami na noc u chłopaka i samo tylko zaśnięcie w jednym łóżku to coś złego?". Jego odpowiedź wywołała burzę! Ksiądz Piotr Jaroszewicz odważnie mówił na TikToku o "zdrowym chłopie, który leży przy pięknej dziewczynie". Co dokładnie powiedział? Czy zaśnięcie obok siebie w jednym łóżku jest tak samo groźne jak Harry Potter?

"Tam wszystko pracuje. Tam myśli chodzą. Ciało żyje"

Odpowiadając na pytanie od fanki, ksiądz Piotr Jaroszewicz zapytał sam: "Czy pozwoliłabyś swojej 16-letniej córce na to? To jest miara tego, czy my to mamy robić. Czyli czy z miłości pozwoliłabyś swojej córce, żeby sobie tak poleżała tylko. Jeśli nie, to znamy odpowiedź". Potem mówił w dużo bardziej dosadny sposób! "Ja tak sobie myślę, że jeżeli jest zdrowy chłop i leży przy pięknej dziewczynie, to on się męczy. Nawet jak zewnętrznie nie okazuje, to wewnętrznie tam wszystko się dzieje. Tam wszystko pracuje. Tam myśli chodzą. Ciało żyje" - perorował kapłan. "To jakieś średniowiecze?" - pytają jedni. Inni wołają, że z leżeniem w jednym łożku trzeba czekać do ślubu!

