Gracze w całej Europie marzą o tym, aby zdobyć główną wygraną w Eurojackpot. Kumulacje to szansa na zdobycie astronomicznych pieniędzy. Kolejna okazja na zdobycie milionów złotych ma miejsce właśnie dziś, czyli w Wielki Piątek (7 kwietnia). W miniony wtorek nikt nie trafił wszystkich liczb (5 + 2), dlatego 7 kwietnia do zgarnięcia jest 80 milionów złotych. Losowanie odbędzie się o godz. 19. W tym artykule zamieścimy wyniki piątkowego losowania Eurojackpot.

Wyniki Eurojackpot, piątek 9 kwietnia:

Jeden zakład w Eurojackpot kosztuje 12,50 zł. Jakie są zasady gry? Typuje się 5 z 50 liczb oraz 2 z 10 liczb. Losowania Eurojackpot odbywają się we wtorki oraz piątki między godz. 20 a 21. Najwyższa do tej pory wygrana w Polsce w Eurojackpot to 213 milionów złotych. Udało się to 12 sierpnia 2022 roku. Wygraną odnotowano w powiecie krotoszyńskim (woj. wielkopolskie). A Wy próbujecie swojego szczęścia w Eurojackpot? Oddajcie głos w naszej sondzie.