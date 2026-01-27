Lodowaty podmuch ze wschodu uderzy w Polaków. Nawet -21 stopni. Podali konkretną datę i regiony

Konrad Marzec
Konrad Marzec
2026-01-27 15:36

Dwucyfrowe mrozy powrócą do Polski. Najnowsza prognoza pogody właściwie przesądza sprawę. Eksperci z IMGW wspominają o temperaturach na poziomie -21 stopni Celsjusza w nocy i -14 w ciągu dnia. Wiemy już, gdzie będzie najzimniej. Trzeba się przygotować na ekstremalne warunki.

Intensywne opady śniegu, zima w Polsce

i

Autor: Tainar/ Shutterstock Intensywne opady śniegu, zima w Polsce / zdjęcie ilustracyjne

Krótkotrwałe ocieplenie w Polsce

Od początku 2026 roku regularnie piszemy o ataku zimy w naszym kraju. Synoptycy z Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej zapowiadali, że pod koniec stycznia nastąpi krótkotrwałe ocieplenie. Dwucyfrowe mrozy wzięły "wolne" do 29 stycznia włącznie. Na południu i południowym zachodzie Polski pojawiły się temperatury na plusie, a na Podkarpaciu IMGW ostrzegał przed roztopami. Jak się okazuje, zima nie powiedziała jeszcze ostatniego słowa. Wręcz przeciwnie - na przełomie stycznia i lutego wartości na termometrach będą przypominać te, które kojarzymy chociażby ze Skandynawią. Potwierdzają to analizy pasjonatów od pogody i specjalistyczne modele, które wykorzystuje Instytut.

- Im bliżej weekendu, tym większy wpływ na pogodę będzie mieć wyż znad zachodniej Rosji, kierujący ze wschodu suchą i mroźną, kontynentalną masę powietrza - przekazują synoptycy.

Nawet -21 stopni w Polsce. Atak zimy z ogromną mocą

Takie mrozy działają na wyobraźnię. Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej wskazał, że na Podlasiu, Warmii i Mazurach, Mazowszu, Lubelszczyźnie oraz w województwie łódzkim termometry pokażą poniżej -20 stopni Celsjusza. 

- W nocy z soboty na niedzielę temperatura minimalna od -21 i -18 stopni Celsjusza na północnym wschodzie, około -15 stopni w centrum, do -4 i -2 stopni na południowym zachodzie kraju. Wiatr słaby i umiarkowany, miejscami porywisty, z kierunków wschodnich - wylicza szczegóły IMGW w tradycyjnej prognozie tygodniowej.

Najzimniej ma być w nocy z 31 stycznia na 1 lutego, ale już dzień wcześniej Podlasie zostanie zaatakowane przez dwucyfrowy mróz. Od piątku do niedzieli dwucyfrowy mróz będzie się utrzymywał również w ciągu dnia. 

Źródła: IMGW, model ECMWF

Prognoza IMGW na 10 dni - model ECMWF

i

Autor: IMGW/ Materiały prasowe Prognoza IMGW na 10 dni - model ECMWF
