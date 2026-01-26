Mroźne powietrze przyniesie załamanie pogody. Dwucyfrowe mrozy i śnieżyce są już pewne. Podali konkretną datę

Konrad Marzec
Konrad Marzec
2026-01-26 10:50

Początek ostatniego tygodnia stycznia przyniósł ocieplenie w wielu rejonach Polski. Nie oznacza to jednak, że dwucyfrowe mrozy na długo opuszczą nasz kraj. Wręcz przeciwnie - najnowsza prognoza pogody wskazuje, że śnieżyce i niskie temperatury ponownie zaatakują. Eksperci wskazali konkretną datę.

Intensywne opady śniegu i mróz

Autor: Tainar/ Shutterstock Intensywne opady śniegu i mróz / zdjęcie ilustracyjne

Mroźne powietrze i załamanie pogody w Polsce

Potwierdziły się prognozy IMGW na początek ostatniego tygodnia stycznia. Na termometrach w wielu rejonach Polski pojawiły się plusowe wartości. Niestety, wciąż mierzymy się z opadami marznącymi, powodującymi gołoledź. Jeśli patrzymy na szklankę do połowy pełną, to można się cieszyć z ocieplenia. Pozostaje pytanie, jak długo potrwa odwilż? Eksperci wskazują, że kolejny atak zimy jest tuż za rogiem. - Po nadejściu dodatnich temperatur, opadach marznących a później deszczu, do Polski ponownie zacznie napływać mroźne powietrze - alarmują autorzy serwisu Sieć Obserwatorów Burz.

Atak zimy z dwucyfrowym mrozem i śnieżycami. Padła konkretna data

Powyższe analizy potwierdzają synoptycy z Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej. Jeszcze w środę (28 stycznia) temperatury maksymalne w ciągu dnia ukształtują się na poziomie od 0 stopni na Podlasiu do 6 na Śląsku i Opolszczyźnie. Potężne ochłodzenie przyjdzie 30 i 31 stycznia. Na Podlasiu oraz Warmii i Mazurach grozi nam mróz do -12 stopni i nie są to prognozy na noce.

Po zmroku temperatury minimalne na północnym wschodzie mogą spaść nawet do -18 stopni Celsjusza, a pierwszego dnia lutego nawet poniżej -20 stopni. Pierwszy tydzień lutego będzie bardzo zimny. W takich przypadkach IMGW opublikuje ostrzeżenia przed silnym mrozem. Dla południowych i zachodnich rejonów prognozowane są opady śniegu, więc warunki na drogach będą bardzo trudne. Zalecamy szczególną ostrożność i wyciągnięcie najcieplejszej odzieży z szafy.

Zima w Polsce. Jak uniknąć wychłodzenia organizmu?

Na początku 2026 roku mierzymy się z groźną wersją zimy. Rządowe Centrum Bezpieczeństwa przypomina o ważnych kwestiach, związanych z dbaniem o zdrowie:

  • ubieraj się stosownie do temperatury na zewnątrz. Gdy planujesz dłuższe przebywanie na dworze ubierz się warstwowo, najlepiej w odzież z naturalnych tkania lub tkanin typu polar. Ważne, by ubranie nie utrudniało krążenia.
  • noś odpowiednie, ciepłe obuwie, które nie będzie ograniczało możliwości poruszania palcami,
  • noś ocieplane, luźne rękawice i czapkę zasłaniająco czoło i uszy,
  • nie zasłaniaj twarzy szalem, gdyż pod wpływem oddechu stanie się wilgotny i może przyspieszyć powstawanie odmrożeń,
  • przed wyjściem na mróz posmaruj odkryte części ciała (policzki, noc, brodę) kremem ochronnym lub wazeliną – szczególnie dotyczy to dzieci,
  • nie stój nieruchomo na zimnie; gdy zaczyna ci być zimno, podskakuj, tup, rozcieraj dłonie itp.,
  • nie spożywaj na zimnie alkoholu, sprzyja on wychładzaniu organizmu.

