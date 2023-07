W środę (11.07) około godz. 14 do jednego z łomżyńskich lokali gastronomicznych weszło trzech mężczyzn. Panowie byli pod wyraźnym wpływem alkoholu. Zamówili kebaby i zaczęli pić przyniesiony ze sobą alkohol. - Właściciel lokalu zwrócił im uwagę, że w obrębie lokalu nie można spożywać alkoholu i poprosił aby wyszli. Mężczyźni zabrali z lokalu krzesła i usiedli przy stolikach na zewnątrz - informuje oficer prasowy KMP w Łomży. 35-latek ponownie zwrócił im uwagę, co rozwścieczyło dwóch z nich, którzy zaatakowali właściciela lokalu krzesłem. - Na pomoc 35-latkowi wyszedł jego pracownik, ale on też został zaatakowany. 35-latek ukrył się w swoim lokalu, a jego współpracownik w pobliskim sklepie i zawiadomił o zajściu mundurowych - dodaje oficer prasowy. Zatrzymano dwóch mężczyzn: 42-latka, który miał blisko 2,8 promila alkoholu w organizmie oraz 33-latka, który znieważył interweniujących policjantów. Grozi im do 3 lat więzienia.

Sonda Czy gdyby nie alkohol, przestępstw w Polsce byłoby mniej? Tak, zdecydowanie Może trochę, ale nieznacznie Nie, alkohol nie ma na to większego wpływu