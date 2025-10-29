Lotto. Nie wybrał żadnej liczby sam. Nowy milioner w Polsce

Jacek Chlewicki
2025-10-29 12:34

Zwykły zakład Lotto zamienił się w prawdziwą fortunę. Gracz, który zdecydował się dopłacić złotówkę i zagrać w Lotto Plus, trafił szczęśliwą kombinację liczb. Tym samym dołączył do grona nowych milionerów, potwierdzając, że czasem wystarczy jeden kupon i odrobina szczęścia, by los odmienił się całkowicie.

W Suwałkach padła kolejna wysoka wygrana! Ktoś, kto postanowił dopłacić złotówkę do zakładu Lotto i zagrał również w Lotto Plus, właśnie został milionerem. Szczęśliwy kupon został wysłany w punkcie LOTTO przy ul. Kościuszki 103, w budynku Carrefoura.

Nowy zwycięzca nie wybierał liczb samodzielnie – całkowicie zaufał szczęściu i zagrał na chybił trafił. To okazało się strzałem w dziesiątkę. W losowaniu Lotto Plus we wtorek, 29 października, padły następujące liczby: 5, 6, 10, 20, 25, 49. Na konto zwycięzcy trafi milion złotych potrącone oczywiście o należy podatek.

To nie pierwsza tak wysoka wygrana w Suwałkach. Przypomnijmy, że w 2015 roku padła tam rekordowa kwota 30 216 854,10 zł, która do dziś pozostaje ósmą najwyższą wygraną w historii Lotto.

Emocje nie kończą się na tym. W czwartek w Lotto do zdobycia może być nawet 14 milionów złotych, a w Lotto Plus – tradycyjnie gwarantowany milion. Dla fanów jeszcze większych emocji czeka piątkowe losowanie Eurojackpot, w którym pula sięga aż 140 milionów złotych.

