zatrzymany: 45-letni obywatel Białorusi

miejsce interwencji: miejskie targowisko w Białymstoku

działania: wspólna akcja policji i Służby Celno-Skarbowej

zabezpieczone leki: 800 tabletek, 86 opakowań kropli do nosa, 30 opakowań maści oraz syrop

zarzut: przechowywanie produktów leczniczych w celu wprowadzenia do obrotu bez pozwolenia

Policjanci zajmujący się zwalczaniem przestępstw gospodarczych z białostockiej komendy miejskiej, we współpracy z funkcjonariuszami Służby Celno-Skarbowej, zatrzymali 45-letniego obywatela Białorusi podejrzanego o nielegalny obrót produktami leczniczymi. Mężczyzna wpadł na gorącym uczynku na jednym z miejskich targowisk. Do zatrzymania doszło po wcześniejszych ustaleniach operacyjnych. Funkcjonariusze podejrzewali, że na terenie targowiska sprzedawane są farmaceutyki bez wymaganych zezwoleń. Na miejscu zauważyli mężczyznę, który z zaparkowanego samochodu wyciągał torby wypełnione lekami.

Podczas kontroli zabezpieczono znaczne ilości produktów leczniczych. W torbach znajdowało się łącznie 800 tabletek, 86 opakowań kropli do nosa, 30 opakowań maści oraz syrop. Jak ustalili funkcjonariusze, wszystkie te produkty miały trafić do sprzedaży.

45-latek został zatrzymany i usłyszał zarzut przechowywania produktów leczniczych w celu wprowadzenia ich do obrotu bez wymaganego pozwolenia. Za to przestępstwo grozi kara do 2 lat pozbawienia wolności. Zabezpieczone farmaceutyki zostaną poddane badaniom laboratoryjnym. Śledczy nie wykluczają, że w toku dalszych czynności mężczyzna usłyszy kolejne zarzuty.