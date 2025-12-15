Nielegalna sprzedaż leków na targowisku w Białymstoku. 45-latek zatrzymany

Jacek Chlewicki
Jacek Chlewicki
2025-12-15 11:54

Na miejskim targowisku w Białymstoku zatrzymano 45-letniego obywatela Białorusi podejrzanego o nielegalny handel lekami. Akcję przeprowadzili policjanci zwalczający przestępczość gospodarczą wspólnie z funkcjonariuszami Służby Celno-Skarbowej.

Autor: KMP Białystok/KAS/ Materiały prasowe
  • zatrzymany: 45-letni obywatel Białorusi
  • miejsce interwencji: miejskie targowisko w Białymstoku
  • działania: wspólna akcja policji i Służby Celno-Skarbowej
  • zabezpieczone leki: 800 tabletek, 86 opakowań kropli do nosa, 30 opakowań maści oraz syrop
  • zarzut: przechowywanie produktów leczniczych w celu wprowadzenia do obrotu bez pozwolenia

Policjanci zajmujący się zwalczaniem przestępstw gospodarczych z białostockiej komendy miejskiej, we współpracy z funkcjonariuszami Służby Celno-Skarbowej, zatrzymali 45-letniego obywatela Białorusi podejrzanego o nielegalny obrót produktami leczniczymi. Mężczyzna wpadł na gorącym uczynku na jednym z miejskich targowisk. Do zatrzymania doszło po wcześniejszych ustaleniach operacyjnych. Funkcjonariusze podejrzewali, że na terenie targowiska sprzedawane są farmaceutyki bez wymaganych zezwoleń. Na miejscu zauważyli mężczyznę, który z zaparkowanego samochodu wyciągał torby wypełnione lekami.

Podczas kontroli zabezpieczono znaczne ilości produktów leczniczych. W torbach znajdowało się łącznie 800 tabletek, 86 opakowań kropli do nosa, 30 opakowań maści oraz syrop. Jak ustalili funkcjonariusze, wszystkie te produkty miały trafić do sprzedaży.

45-latek został zatrzymany i usłyszał zarzut przechowywania produktów leczniczych w celu wprowadzenia ich do obrotu bez wymaganego pozwolenia. Za to przestępstwo grozi kara do 2 lat pozbawienia wolności. Zabezpieczone farmaceutyki zostaną poddane badaniom laboratoryjnym. Śledczy nie wykluczają, że w toku dalszych czynności mężczyzna usłyszy kolejne zarzuty.

