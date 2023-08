QUIZ. Podstawowe pytania z historii Polski. 5 punktów to minimum. Mniej to wstyd!

Do tego tragicznego wypadku doszło w piątek (4.08) wieczorem na DK16 na drodze Augustów - Sejny (woj. podlaskie). - Około godziny 21.30 dostaliśmy zgłoszenie, że w kierunku wsi Słupie porusza się pojazd alfa romeo całą szerokością jezdni. W miejscowości Płociczno pojazd nie zatrzymał się policjantom do kontroli w związku z czym podjęli pościg - informuje zespół prasowy podlaskiej policji. W rejonie wsi Macharka, na skrzyżowaniu z DK 16, kierowca alfa romeo nie ustąpił pierwszeństwa przejazdu i doprowadził do zderzenia z oplem, którym jechały 3 osoby. W wypadku zginęła 76-letnia pasażerka opla. W zdarzeniu uczestniczyły jeszcze dwa inne pojazdy. W sumie do szpitala trafiły 3 osoby.

Wiadomo, że wszyscy kierujący byli trzeźwi. 25-latek, który uciekał przez policjantami, został zatrzymany. Jechał sam. Okoliczności tego tragicznego wypadku ustalają policjanci pod nadzorem prokuratora.

