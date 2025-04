Poznaj ciasto z Podlasia, który króluje na stołach. Te warstwy rozpływają się w ustach

Życzenia wielkanocne, kartki i piękne obrazki świąteczne do wysłania

Marcinek wywodzi się z okolic Hajnówki i Bielska Podlaskiego. To właśnie tam gospodynie przekazywały sobie recepturę z pokolenia na pokolenie. Choć dziś dostępne są różne wariacje tego ciasta, klasyczny Marcinek opiera się na prostych składnikach: śmietanie, mące, jajkach, maśle i cukrze. Marcinek to wielowarstwowe ciasto, zbudowane z kilkunastu cienkich placków przełożonych śmietanową masą. Placki piecze się pojedynczo, a następnie przekłada kremem na bazie gęstej, kwaśnej śmietany i cukru pudru. Efekt? Delikatne, lekko kwaskowate i wilgotne ciasto, które najlepiej smakuje po kilkunastu godzinach leżakowania. Przepis na tradycyjnego Marcinka znajdziecie na dole artykułu.

Gdzie zjeść prawdziwego Marcinka?

Choć Marcinek znajduje się w ofercie wielu cukierni w całej Polsce, najlepiej szukać go na Podlasiu – szczególnie w Hajnówce, Bielsku Podlaskim czy Białowieży. Latem budzi zainteresowanie na lokalnych festynach i jarmarkach. Marcinek jest niezwykle lubiany w Białymstoku, gdzie można znaleźć osoby, który potrafią zrobić wręcz idealne ciasto. Marcinek króluje na stołach podczas takich przyjęć jak chrzciny, pierwsza komunia święta czy wesela. Kto raz spróbuje, nigdy nie zapomni wyjątkowego smaku Marcinka.

Dlaczego warto spróbować?

Marcinek to nie tylko smaczne ciasto. To również część regionalnej tożsamości i przykład na to, jak proste receptury potrafią zachwycać. Coraz częściej pojawia się też w wersjach nowoczesnych – z dodatkiem wanilii, kakao czy owoców. Klasyka jednak wciąż wygrywa – delikatna słodycz, kwaskowaty krem i warstwy, które rozpływają się w ustach.

i Autor: Jacek Chlewicki

Przepis na tradycyjnego Marcinka

Składniki na ciasto (na ok. 20 warstw):

500 g mąki pszennej

4 jajka

200 g masła

200 g cukru

1 łyżeczka sody oczyszczonej

1 łyżka octu

Zobacz też: Ukryty klejnot Podlasia. Oto miasteczko, które przenosi turystów w czasie​

Składniki na krem:

1 litr gęstej śmietany 18%

200–250 g cukru pudru (w zależności od preferencji)

Wykonanie:

Z podanych składników zagnieć elastyczne ciasto. Podziel na 18–20 części. Każdą część rozwałkuj i piecz pojedynczo w 180°C przez około 4–5 minut, aż warstwy lekko się zarumienią. Śmietanę wymieszaj z cukrem pudrem – krem powinien być gęsty, ale łatwy do rozsmarowania. Przekładaj upieczone placki kremem, lekko dociskając. Całość przykryj folią i obciąż – najlepiej zostawić ciasto w chłodnym miejscu na minimum 12 godzin.

Ciasto Marcinek to tradycyjny deser z Podlasia, składający się z kilkunastu cienkich placków przełożonych kremem ze śmietany i cukru. To prosty, a zarazem wyjątkowy wypiek, który zdobywa popularność w całej Polsce.

Najnowszy quiz o województwie podlaskim Pytanie 1 z 10 Na początek coś prostego. Stolicą województwa podlaskiego jest: Łomża Suwałki Białystok Następne pytanie