Perła Podlasia

Zdaniem wielu to najpiękniejsze miasto Podlasia. Odkryj jego historię i urok

Tykocin to jedno z najbardziej niezwykłych miasteczek na Podlasiu – zachwyca historią, architekturą i niepowtarzalnym klimatem. Położony niedaleko Białegostoku, przyciąga turystów jak magnes. Sprawdź, dlaczego warto tu przyjechać choć raz i co sprawia, że to miejsce naprawdę przenosi w czasie.