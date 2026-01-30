13-letnia Oliwia porwana przez falę. Rodzinny spacer zakończył się tragedią

We wtorek 13-letnia Oliwia spacerowała z tatą i 17-letnim bratem w rejonie portu South Quay.

Ogromna fala przelała się przez nabrzeże i porwała dziewczynkę do morza.

Po kilkudziesięciu godzinach poszukiwań odnaleziono ciało Oliwii.

W akcji brało udział 25 ratowników Civil Protection Malta oraz wojsko, policja i zespoły medyczne.

We wtorek 27 stycznia dziewczynka spacerowała z tatą i bratem wzdłuż drogi prowadzącej do portu South Quay. Od morza oddzielały ich barierki oraz jezdnia. Mieli prawo przypuszczać, że są bezpieczni. Jednak ogromna fala przelała się przez nabrzeże, zwaliła ich z nóg. Ojciec i 17-letni brat Oliwii zatrzymali się na betonowej barierze. Dziewczynka zniknęła w odmętach morza.

Po kilkudziesięciu godzinach odnaleziono ciało Oliwii. - Akcja poszukiwawczo-ratownicza była wyjątkowo trudna i wymagała zaangażowania bardzo dużych sił. W działaniach brało udział 25 ratowników z kilku stacji Civil Protection Malta, wspieranych przez wojsko, policję, zespoły medyczne oraz sprzęt morski, lotniczy i drony. Niestety, mimo ogromnego wysiłku wszystkich służb nie udało się uratować życia 13-letniej Oliwii, co jest dla nas źródłem głębokiego smutku. Nurkowie odnaleźli ciało dziewczynki. Jej bliscy została objęta wsparciem w tym niezwykle bolesnym czasie – mówi Mark Zammit, rzecznik koordynujący akcję ratunkową z ramienia Civil Protection Malta.

Nurkowie odnaleźli jej ciało w środę (28.01) rano.