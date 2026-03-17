Podlaski Bon Turystyczny 2026 w nowej odsłonie. Wraca turystyczny hit

Nowe zasady Podlaskiego Bonu Turystycznego 2026

początek inicjatywy zaplanowano na 21 marca 2026 roku

do końca roku odbędą się trzy oddzielne nabory wniosków

najwyższa możliwa kwota dofinansowania wyniesie 400 złotych

samorząd przeznaczył na ten cel łącznie 2,2 miliona złotych

głównym celem jest pomoc podróżującym oraz właścicielom obiektów noclegowych

Szczegółowe założenia drugiej odsłony wsparcia dla podróżujących zaprezentowano we wtorek, 17 marca, w trakcie specjalnego spotkania z dziennikarzami. Oficjalny start zaplanowano na 21 marca 2026 roku, a z dopłat będzie można korzystać aż do końca grudnia. Całkowita pula środków do rozdysponowania wyniesie ponad dwa miliony złotych w trzech transzach. Regionalne władze zaznaczają, że zasady uległy sporej modyfikacji względem pierwotnej wersji programu. Obecnie ostateczna kwota wsparcia finansowego wynika wyłącznie z wybranego terminu wyjazdu. To wyraźne odejście od poprzedniego kryterium, które uzależniało wartość bonu od jakości i standardu wynajmowanego miejsca. Niezmiennym celem projektu pozostaje pobudzenie lokalnej gospodarki oraz skuteczne reklamowanie uroków tej części kraju.

Podlaski Bon Turystyczny podzielony na trzy etapy. Kiedy i na co liczyć?

Inicjatywę rozbito na trzy odrębne części, które odpowiadają poszczególnym okresom wyjazdowym. Wiosenny etap obejmie czas od 1 kwietnia do 30 czerwca. Chętni będą mogli składać wnioski od 21 marca, aby powalczyć o część z puli 800 tysięcy złotych, przy czym dopłata wyniesie 300 złotych za minimum dwa noclegi. Kolejna, letnia faza potrwa przez cały lipiec i sierpień. Rejestracja ruszy 20 czerwca z budżetem 400 tysięcy złotych, a żeby zyskać 300 złotych zniżki, trzeba będzie zarezerwować chociaż trzy doby. Ostatni, jesienno-zimowy okres zaplanowano od 1 września do 31 grudnia. Rejestracja wystartuje 22 sierpnia, a wsparcie osiągnie 400 złotych za co najmniej dwa noclegi przy łącznym budżecie rzędu miliona złotych. Jak widać, twórcy programu najmocniej postanowili wesprzeć miesiące poza głównym sezonem wakacyjnym, aby ożywić ruch turystyczny w trudniejszym dla hotelarzy czasie.

Gdzie złożyć wniosek o dofinansowanie urlopu na Podlasiu?

Cały proces aplikacyjny przeniesiono do przestrzeni internetowej. Zadbano również o zaplecze informatyczne, odpowiednio wzmacniając infrastrukturę serwerową oraz zapewniając stały nadzór specjalistów, co ma zapobiec awariom przy dużej liczbie zgłoszeń. Pieniądze można wykorzystać wyłącznie w miejscach, które przystąpiły do opisywanej akcji promocyjnej. Wykaz uczestniczących placówek jest na bieżąco uzupełniany, a kolejni właściciele kwater i hoteli mogą bez przeszkód zgłaszać swój akces do bazy noclegowej.

Włodarze regionu mają nadzieję, że powtórka akcji znowu przyciągnie tłumy gości i pomoże w rozwoju rodzimych biznesów. Jeśli zainteresowanie bonami przerośnie oczekiwania, samorząd nie wyklucza ewentualnego powiększenia budżetu w trakcie trwania programu.

