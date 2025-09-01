Nagłe przerwy w dostawie prądu mogą zdarzyć się wszędzie – zarówno w dużych miastach, jak i na wsiach. Choć zazwyczaj trwają krótko, coraz częściej mówi się o ryzyku tzw. blackoutu, czyli długotrwałego braku energii elektrycznej. W takiej sytuacji codzienne życie zostaje poważnie zakłócone: nie działa oświetlenie, ogrzewanie, systemy komunikacji czy bankowość elektroniczna. Dlatego warto zawczasu zastanowić się, jak przygotować się do blackoutu, aby zapewnić bezpieczeństwo sobie i swoim bliskim.

Co to jest blackout?

Blackout to długotrwały brak prądu, który może być spowodowany zarówno katastrofą naturalną, jak i celowym działaniem, np. atakiem cybernetycznym czy sabotażem. W takiej sytuacji przez wiele godzin, a nawet dni możemy być pozbawieni dostępu do wody, ogrzewania, internetu, telefonu czy możliwości płacenia kartą.

Czytaj też: 10 zawodów bez przyszłości według AI. Na pierwszym miejscu pewniak. Bezrobocie gwarantowane?

Czy grozi nam blackout?

Ryzyko wystąpienia blackoutu w Polsce, podobnie jak w innych krajach Europy, jest realne. Wpływ na to mają m.in. ekstremalne zjawiska pogodowe, rosnące zapotrzebowanie na energię, a także zagrożenia hybrydowe i cyberataki. Choć służby państwowe stale pracują nad bezpieczeństwem energetycznym, warto przygotować się indywidualnie na taką ewentualność.

Jak przygotować się do blackoutu?

Aby zwiększyć swoje bezpieczeństwo i komfort w przypadku długotrwałego braku prądu, należy wcześniej zadbać o alternatywne źródła energii, ciepła i oświetlenia. Warto:

wyposażyć się w latarki z zapasem baterii, świece oraz radio na baterie lub na korbkę,

rozważyć zakup agregatu prądotwórczego,

posiadać piecyk gazowy, olejowy albo kominek,

mieć krótkofalówki, CB radio lub inne źródła łączności,

zgromadzić powerbanki i pamiętać o ich naładowaniu,

włączyć w telefonie tryb oszczędzania energii.

Co przygotować na blackout?

Podstawą jest odpowiedni zapas żywności i wody. Eksperci rekomendują:

co najmniej 3 litry wody na osobę dziennie,

żywność gotową do spożycia, np. konserwy, suchary, batony energetyczne, suszone owoce,

gotówkę w różnych nominałach (brak prądu uniemożliwi płatności bezgotówkowe).

Przydatne będą również:

koce, śpiwory i ciepła odzież,

podstawowe leki i apteczka,

taśmy, folie i zestawy do uszczelniania,

alternatywne źródło ogrzewania nie wymagające prądu.

Jak zachować się podczas blackoutu?

Podczas przerwy w dostawie energii należy:

oszczędzać ciepło i zebrać domowników w jednym pokoju,

ograniczać otwieranie lodówki i zamrażarki, aby zachować niską temperaturę,

odłączyć wszystkie urządzenia elektryczne od zasilania, aby uniknąć ich uszkodzenia przy nagłym powrocie prądu.

Kiedy skończy się wojna? Co wiemy po szycie na Alasce | Otoka-Frackiewicz i prof. Wielomski Rozwijamy nasz serwis dzięki wyświetlaniu reklam. Blokując reklamy, nie pozwalasz nam tworzyć wartościowych treści. Wyłącz AdBlock i odśwież stronę.