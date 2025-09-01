Co przygotować na blackout? Praktyczny poradnik krok po kroku

Blackout, czyli długotrwały brak prądu, to zagrożenie, które może sparaliżować codzienne życie – od dostępu do wody i ogrzewania, po możliwość płacenia kartą czy korzystania z internetu. Choć nikt nie jest w stanie przewidzieć, kiedy do niego dojdzie, każdy może wcześniej zadbać o bezpieczeństwo. Sprawdź, co przygotować na blackout i jak zabezpieczyć dom, by poradzić sobie w sytuacji kryzysowej.

Nagłe przerwy w dostawie prądu mogą zdarzyć się wszędzie – zarówno w dużych miastach, jak i na wsiach. Choć zazwyczaj trwają krótko, coraz częściej mówi się o ryzyku tzw. blackoutu, czyli długotrwałego braku energii elektrycznej. W takiej sytuacji codzienne życie zostaje poważnie zakłócone: nie działa oświetlenie, ogrzewanie, systemy komunikacji czy bankowość elektroniczna. Dlatego warto zawczasu zastanowić się, jak przygotować się do blackoutu, aby zapewnić bezpieczeństwo sobie i swoim bliskim.

Co to jest blackout?

Blackout to długotrwały brak prądu, który może być spowodowany zarówno katastrofą naturalną, jak i celowym działaniem, np. atakiem cybernetycznym czy sabotażem. W takiej sytuacji przez wiele godzin, a nawet dni możemy być pozbawieni dostępu do wody, ogrzewania, internetu, telefonu czy możliwości płacenia kartą.

Czy grozi nam blackout?

Ryzyko wystąpienia blackoutu w Polsce, podobnie jak w innych krajach Europy, jest realne. Wpływ na to mają m.in. ekstremalne zjawiska pogodowe, rosnące zapotrzebowanie na energię, a także zagrożenia hybrydowe i cyberataki. Choć służby państwowe stale pracują nad bezpieczeństwem energetycznym, warto przygotować się indywidualnie na taką ewentualność.

Jak przygotować się do blackoutu?

Aby zwiększyć swoje bezpieczeństwo i komfort w przypadku długotrwałego braku prądu, należy wcześniej zadbać o alternatywne źródła energii, ciepła i oświetlenia. Warto:

  • wyposażyć się w latarki z zapasem baterii, świece oraz radio na baterie lub na korbkę,
  • rozważyć zakup agregatu prądotwórczego,
  • posiadać piecyk gazowy, olejowy albo kominek,
  • mieć krótkofalówki, CB radio lub inne źródła łączności,
  • zgromadzić powerbanki i pamiętać o ich naładowaniu,
  • włączyć w telefonie tryb oszczędzania energii.

Co przygotować na blackout?

Podstawą jest odpowiedni zapas żywności i wody. Eksperci rekomendują:

  • co najmniej 3 litry wody na osobę dziennie,
  • żywność gotową do spożycia, np. konserwy, suchary, batony energetyczne, suszone owoce,
  • gotówkę w różnych nominałach (brak prądu uniemożliwi płatności bezgotówkowe).

Przydatne będą również:

  • koce, śpiwory i ciepła odzież,
  • podstawowe leki i apteczka,
  • taśmy, folie i zestawy do uszczelniania,
  • alternatywne źródło ogrzewania nie wymagające prądu.

Jak zachować się podczas blackoutu?

Podczas przerwy w dostawie energii należy:

  • oszczędzać ciepło i zebrać domowników w jednym pokoju,
  • ograniczać otwieranie lodówki i zamrażarki, aby zachować niską temperaturę,
  • odłączyć wszystkie urządzenia elektryczne od zasilania, aby uniknąć ich uszkodzenia przy nagłym powrocie prądu.
