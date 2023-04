Martwe wilki znalezione na Podlasiu. Policja bada sprawę

Pracownicy Instytutu Biologii Ssaków we wtorek (4.04) wieczorem zawiadomili policjantów o znalezieniu dwóch martwych wilków na terenie jednego z zagajników. - Oba wilki miały rany postrzałowe. Na miejscu policjanci wykonali czynności procesowe, a truchła wilków zostały zabezpieczone przez pracowników Instytutu Biologii Ssaków do dalszych czynności - powiedziała dla PAP Paulina Pawluczuk-Kośko, oficer prasowy KPP w Hajnówce.

Wilki znaleziono w zagajniku w rejonie wsi Jagodniki na obrzeżach Puszczy Białowieskiej. Pracownicy IBS dostali informację o wilkach od anonimowego informatora, udali się na miejsce, gdzie znaleziono dwa martwe wilki. - Myśmy pojechali na miejsce zobaczyć, czy to w ogóle prawda (...) Znaleźliśmy je. To były dwa osobniki: dorosły samiec, drugi to był młody szczeniak w wieku 10-11 miesięcy - powiedział dla PAP prof. Krzysztof Schmidt, kierownik Zakładu Ekologii Populacji IBS PAN w Białowieży. Wilki leżały w odległości kilku metrów od siebie; były nieco schowane. Wstępne oględziny wskazują na to, że zostały zastrzelone nie dalej niż kilka dni temu.

Naukowcy przeprowadzą sekcje zwłok wilków, rozważane też jest wykonanie badania RTG, które pokazałoby, czy w ciałach wilków są odłamki kul z broni. Schmidt zaznaczył, że ślady po zastrzeleniu są ewidentne. - Prawie nie ma wątpliwości, ale oczywiście my jeszcze musimy zrobić sekcję, żeby to potwierdzić - powiedział Schmidt. Naukowcy z IBS PAN szacują, że w Puszczy Białowieskiej żyje ok. 30-40 wilków.

