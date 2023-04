i Autor: Unsplash Dziecko same w domu, matka błagała o pomoc. Policjanci byli w szoku po tym, co zobaczyli w mieszkaniu

Będzie miała problem

Dziecko same w domu, matka błagała o pomoc. Policjanci byli w szoku po tym, co zobaczyli w mieszkaniu

vera 11:14 Czy ten artykuł był ciekawy? Podziel się nim!

43-latka zadzwoniła na numer alarmowy i zgłosiła, że nie może wejść do mieszkania, w którym znajduje się jej 1,5 roczne dziecko. Policjanci natychmiast przyjechali na miejsce i przy pomocy strażaków weszli do mieszkania. Okazało się, że kobieta wymyśliła całą historie tylko po to, aby wejść do domu.