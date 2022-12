Piraci drogowi mają się czego bać. Policjanci z Podlasia otrzymali nowe radiowozy. To prawdziwe bestie! [ZDJĘCIA]

Dramat rozegrał się w poniedziałek (5.12) przed godz. 10. Ktoś zobaczył dwa ciała leżące przed blokiem i zawiadomił policję. Okazało się, że to zwłoki 31-letniej kobiety oraz jej 8-miesięcznego synka. - Na miejscu trwają czynności a policjanci wyjaśniają okoliczności tej tragedii - informował zaraz po zdarzeniu rzecznik podlaskiej policji Tomasz Krupa.

Tragedia w Białymstoku. Matka zabiła dziecko, a potem siebie?

Szybko pojawiła się hipoteza, że na osiedlu Nowe Miasto doszło do tzw. rozszerzonego samobójstwa. Dziennikarka "Kuriera Porannego" dotarła do nowych informacji w tej sprawie. Jej ustalenia mrożą krew w żyłach. Kobieta i jej dziecko mieszkali w bloku, w którym doszło do tragedii. 31-latka miała wejść z synkiem na dach 8-piętrowego wieżowca. Znajduje się tam taras widokowy. - Niby z dachu najpierw dziecko wyrzuciła, potem sama skoczyła – powiedział dziennikarce "Porannego" jeden z mieszkańców. Na dachu znaleziono m.in. wózek dziecięcy i telefon komórkowy.

"Matka z dzieckiem nie spadli jednocześnie"

Prokuratura prowadzi śledztwo w tej sprawie. - Prowadzone jest w kierunku dokonanego w dniu 5 grudnia 2022 roku zabójstwa 8-miesięcznego dziecka, które na skutek zrzucenia go z dachu na 9 kondygnacji bloku doznało urazów skutkujących natychmiastowym zgonem. Postępowanie obejmuje również nakłanianie do targnięcia się na własne życie matki tego dziecka - powiedział Wojciech Zalesko, Prokurator Rejonowy Białystok-Południe.

Na wtorek zaplanowano sekcję zwłok, która ma m.in. wyjaśnić, czy chłopiec żył, kiedy zrzucano go z dachu. - Matka z dzieckiem nie spadli jednocześnie. Pierwsze spadło niemowlę, dopiero później kobieta – potwierdził "Porannemu" prokurator Zalesko.

Gdzie szukać pomocy?

Jeśli znajdujesz się w trudnej sytuacji, przeżywasz kryzys, masz myśli samobójcze - zwróć się do dyżurujących psychologów i specjalistów. Gdzie możesz szukać pomocy?

Całodobowe centrum Wsparcia dla osób w kryzysie emocjonalnym 800 70 22 22

Bezpłatny kryzysowy telefon zaufania dla dzieci i młodzieży: 116 111

Bezpłatny kryzysowy telefon zaufania dla dorosłych: 116 123

Dziecięcy Telefon Zaufania Rzecznika Praw Dziecka: 800 121 212

Wsparcie dla osób po stracie bliskich - będących w żałobie: 800 108 108

Tumbo Pomaga - pomoc dzieciom i młodzieży w żałobie: 800 111 123

pokonackryzys.pl

W sytuacji bezpośredniego zagrożenia życia, koniecznie zadzwoń na numer alarmowy 112.

