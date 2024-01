Matura 2024. Harmonogram. Terminy egzaminów pisemnych i ustnych. Niezbędnik maturzysty

Rolnicy. Podlasie. Emilia Korolczuk dostała koszmarną wiadomość. "Nie on pierwszy i nie ostatni"

Matura 2024 - harmonogram CKE. Tegoroczni maturzyści zaczynają z niepokojem zerkać na kalendarz. W maju rozpocznie się matura 2024. Będą emocje, nerwy i stres. Chociaż do egzaminu postało jeszcze kilka miesięcy, to zapewniamy was, że ten czas zleci bardzo szybko. Sprawdźcie harmonogram egzaminu maturalnego w 2024 roku:

Matura 2024. Harmonogram dla absolwentów wszystkich typów szkół. Taki sam dla egzaminu w Formule 2023 oraz w Formule 2015 :

Część pisemna egzaminu maturalnego

7 maja, wtorek

Godz. 9 język polski poziom podstawowy (pp)

8 maja, środa

Godz. 9 matematyka poziom podstawowy

Godz. 14 język kaszubski – pr, język łemkowski – pr, język łaciński i kultura antyczna – pr

9 maja, czwartek

Godz. 9 język angielski poziom podstawowy

Godz. 14 język francuski – pp, język hiszpański – pp, język niemiecki – pp, język rosyjski – pp, język włoski – pp

10 maja, piątek

Godz. 9 wiedza o społeczeństwie poziom rozszerzony

Godz. 14 język niemiecki – pr, język niemiecki – dj

13 maja, poniedziałek

Godz. 9 język angielski poziom rozszerzony, język angielski – dj

Godz. 14 filozofia – pr

14 maja, wtorek

Godz. 9 biologia poziom rozszerzony

Godz. 14 język rosyjski – pr, język rosyjski – dj

15 maja, środa

Godz. 9 matematyka poziom rozszerzony

Godz. 14 język francuski – pr, język francuski – dj

16 maja, czwartek

Godz. 9 chemia poziom rozszerzony

Godz. 14 historia muzyki – pr

17 maja, piątek

Godz. 9 geografia – poziom rozszerzony

Godz. 14 języki mniejszości narodowych – pp

20 maja, poniedziałek

Godz. 9 język polski – poziom rozszerzony

Godz. 14 języki mniejszości narodowych – pr

21 maja, wtorek

Godz. 9 historia - poziom rozszerzony

Godz. 14 język hiszpański – pr, język hiszpański – dj

22 maja, środa

Godz. 9 informatyka – poziom rozszerzony

Godz. 14 historia sztuki – pr

23 maja, czwartek

Godz. 9 fizyka – poziom rozszerzony

Godz. 14 język włoski – pr, język włoski – dj

24 maja, piątek

godz. 9:00 – matematyka w języku obcym dla absolwentów szkół lub oddziałów dwujęzycznych (pp)godz. 10:35 – geografia w języku obcym dla absolwentów szkół lub oddziałów dwujęzycznych (pr)godz. 12:10 – chemia w języku obcym dla absolwentów szkół lub oddziałów dwujęzycznych (pr)godz. 13:45 – fizyka w języku obcym dla absolwentów szkół lub oddziałów dwujęzycznych (pr)godz. 15:20 – biologia w języku obcym dla absolwentów szkół lub oddziałów dwujęzycznych (pr)godz. 16:55 – historia w języku obcym dla absolwentów szkół lub oddziałów dwujęzycznych (pr)

Część ustna egzaminu maturalnego

od 11 do 16 maja (z wyjątkiem 12 maja) oraz od 20 do 25 maja: język polski, języki mniejszości narodowych, języki obce nowożytne, język łemkowski, język kaszubski. Egzamin jest przeprowadzany w szkołach według harmonogramów ustalonych przez przewodniczących zespołów egzaminacyjnych.