Meksykański gang na Podlasiu! "Czterech oskarżonych"

Zofia Dąbrowska
Zofia Dąbrowska
Polska Agencja Prasowa
Polska Agencja Prasowa
2025-09-10 21:40

Meksykański gang narkotykowy działał w spokojnej podlaskiej wsi! Czterech obywateli Meksyku zostało zatrzymanych w sprawie dotyczącej produkcji metamfetaminy na dużą skalę. Laboratorium odkryto i zlikwidowano we wrześniu 2024 roku w gminie Orla pod Bielskiem Podlaskim. Prokuratura Okręgowa w Białymstoku skierowała do sądu akt oskarżenia. Laboratorium zlikwidowali funkcjonariusze CBŚP.

Kajdanki/areszt

i

Autor: Pixabay.com Zdjęcie poglądowe- kajdanki

Białystok: Czterech obywateli Meksyku oskarżonych o produkcję metamfetaminy w Podlaskiem

Prokuratura Okręgowa w Białymstoku skierowała do sądu akt oskarżenia wobec czterech obywateli Meksyku zatrzymanych w sprawie dotyczącej produkcji metamfetaminy na dużą skalę. Laboratorium odkryto i zlikwidowano jeszcze we wrześniu 2024 roku w gminie Orla pod Bielskiem Podlaskim. Funkcjonariusze CBŚP zabezpieczyli wówczas blisko 120 litrów gotowego narkotyku. Według szacunków śledczych czarnorynkowa wartość zabezpieczonych substancji przekraczała 7 mln zł. Początkowo sprawę prowadziła Prokuratura Rejonowa w Bielsku Podlaskim, jednak z uwagi na wagę i charakter procederu przejęła ją Prokuratura Okręgowa w Białymstoku. To właśnie ona w środę poinformowała o skierowaniu aktu oskarżenia do sądu. Na razie nie wyznaczono terminu rozpoczęcia procesu.

ZOBACZ TEŻ: Komunikat wojewody podlaskiego, chodzi o drony nad Polską! Co się stało?

Akcja CBŚP w powiecie bielskim. Na gorącym uczynku zatrzymano obywateli Meksyku

Na trop laboratorium natrafili policjanci z łódzkiego oddziału CBŚP. Wytypowali posesję na obrzeżach miejscowości Orla, którą następnie obserwowali. Wspólnie z funkcjonariuszami z Bielska Podlaskiego przeprowadzili akcję, podczas której ujawniono w pełni funkcjonujące laboratorium metamfetaminy. Na gorącym uczynku zatrzymano trzech obywateli Meksyku. Czwarty próbował uciekać, jednak po krótkim pościgu również trafił w ręce policji. Zabezpieczono nie tylko gotowy narkotyk, ale także urządzenia oraz znaczne ilości chemikaliów używanych do produkcji. Oskarżeni w wieku od 42 do 50 lat usłyszeli zarzuty udziału i kierowania zorganizowaną grupą przestępczą oraz wytwarzania znacznych ilości narkotyków. Według ustaleń śledczych, w działalność mogły być zaangażowane także inne, dotąd nieustalone osoby.

Sprzęt i odczynniki potrzebne do produkcji metamfetaminy kupowano w zwykłych sklepach stacjonarnych oraz internetowych. Sama posesja, na której prowadzono proceder, została wynajęta anonimowo – za pośrednictwem internetowego serwisu – bez kontaktu z właścicielem. Za zarzucane czyny oskarżonym grozi do 20 lat pozbawienia wolności oraz grzywna sięgająca ponad 1 mln zł. Jak podała prokuratura, zatrzymani nie negowali udziału w procederze, jednak starali się umniejszać swoją rolę. Część z nich twierdziła, że została zmuszona do udziału w produkcji narkotyków. Na czas postępowania wszyscy czterej pozostają tymczasowo aresztowani.

Super Express Google News
Sonda
Jak oceniasz zarządzanie województwem podlaskim?
QUIZ. Poniedziałkowy test z wiedzy ogólnej. Poniżej 4/10 poczujemy zażenowanie!
Pytanie 1 z 10
Najsłynniejsza książka Ildefonso Falconesa to "Katedra w ...":
„Barbie” z „Love Island” za kratami. 14 lat za przemyt narkotyków warte 53 mln funtów
Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji
Mediateka ikona playlisty Podcasty Mediateka ikona playlisty Playlisty tematyczne

Player otwiera się w nowej karcie przeglądarki

NARKOTYKI
MEKSYK