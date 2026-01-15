Mężczyzna nie żyje. Tragiczna noc w Białymstoku

Jacek Chlewicki
Jacek Chlewicki
2026-01-15 11:24

W Białymstoku doszło do tragicznego zdarzenia. W nocy z 14 na 15 stycznia przy ulicy Pogodnej zmarł mężczyzna w kryzysie bezdomności. Okoliczności jego śmierci są obecnie wyjaśniane.

Mężczyzna nie żyje. Tragiczna noc w Białymstoku

i

Autor: KWP Białystok/ Materiały prasowe

Zgłoszenie dotyczyło osoby przebywającej w opuszczonym budynku. Na miejsce skierowano policjantów, którzy przeprowadzili niezbędne czynności procesowe. Działania były prowadzone pod nadzorem prokuratora. - Dostaliśmy informację o zgonie mężczyzny w kryzysie bezdomności w opuszczonym budynku. Policjanci wykonali czynności pod nadzorem prokuratora. Jego decyzją ciało zostało przewiezione do ZMS w celu ustalenia przyczyn śmierci - przekazała podkom. Malwina Trochimczuk z Komendy Miejskiej Policji w Białymstoku.

Na tym etapie nie są znane przyczyny zgonu. Odpowiedzi ma przynieść sekcja zwłok, która zostanie przeprowadzona w Zakładzie Medycyny Sądowej.

Czytaj też: Tragiczny pożar w Podlaskiem. 42-letnia kobieta i 11-letni chłopiec nie żyją

Policja przypomina i apeluje do mieszkańców o reagowanie w sytuacjach, gdy widzą osoby bezdomne przebywające w opuszczonych budynkach, altankach czy na klatkach schodowych, szczególnie w okresie zimowym. Niskie temperatury mogą stanowić bezpośrednie zagrożenie dla życia. Funkcjonariusze podkreślają, że jeden telefon pod numer alarmowy 112 może uratować komuś życie. Zgłoszenia są sprawdzane, a osoby potrzebujące pomocy mogą zostać skierowane do ogrzewalni lub placówek pomocowych.

Białystok. Młodzi ludzie wspinają się na ozdoby świąteczne
Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji
Mediateka ikona playlisty Podcasty Mediateka ikona playlisty Playlisty tematyczne

Player otwiera się w nowej karcie przeglądarki

POLICJA BIAŁYSTOK
BIAŁYSTOK