Mężczyzna nie żyje. Tragiczna noc w Białymstoku

Zgłoszenie dotyczyło osoby przebywającej w opuszczonym budynku. Na miejsce skierowano policjantów, którzy przeprowadzili niezbędne czynności procesowe. Działania były prowadzone pod nadzorem prokuratora. - Dostaliśmy informację o zgonie mężczyzny w kryzysie bezdomności w opuszczonym budynku. Policjanci wykonali czynności pod nadzorem prokuratora. Jego decyzją ciało zostało przewiezione do ZMS w celu ustalenia przyczyn śmierci - przekazała podkom. Malwina Trochimczuk z Komendy Miejskiej Policji w Białymstoku.

Na tym etapie nie są znane przyczyny zgonu. Odpowiedzi ma przynieść sekcja zwłok, która zostanie przeprowadzona w Zakładzie Medycyny Sądowej.

Policja przypomina i apeluje do mieszkańców o reagowanie w sytuacjach, gdy widzą osoby bezdomne przebywające w opuszczonych budynkach, altankach czy na klatkach schodowych, szczególnie w okresie zimowym. Niskie temperatury mogą stanowić bezpośrednie zagrożenie dla życia. Funkcjonariusze podkreślają, że jeden telefon pod numer alarmowy 112 może uratować komuś życie. Zgłoszenia są sprawdzane, a osoby potrzebujące pomocy mogą zostać skierowane do ogrzewalni lub placówek pomocowych.