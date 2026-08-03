Miał wykorzystywać seksualnie własnego psa. Policja zabezpieczyła nagrania

Jacek Chlewicki
Jacek Chlewicki
2026-08-03 15:22

Policjanci z Wysokiego Mazowieckiego zatrzymali 30-letniego mieszkańca powiatu podejrzanego o znęcanie się nad własnym psem. Według ustaleń śledczych mężczyzna miał podejmować wobec zwierzęcia czynności o charakterze seksualnym, nagrywać je telefonem, a następnie udostępniać materiały innym osobom.

Zatrzymany 30-latek w kajdankach prowadzony przez policjanta. O szczegółach sprawy przeczytasz na SE Białystok.
Autor: KPP Wysokie Mazowieckie/ Materiały prasowe
  • 30-latek miał znęcać się nad psem i nagrywać swoje działania.
  • Policjanci znaleźli u niego również „kryształ”.
  • Sąd aresztował podejrzanego na trzy miesiące.
  • Mężczyźnie grozi do 15 lat więzienia.

Podczas przeszukania domu podejrzanego funkcjonariusze zabezpieczyli także substancję psychotropową. Zebrane dowody pozwoliły na przedstawienie 30-latkowi zarzutów znęcania się nad zwierzęciem, rozpowszechniania treści pornograficznych z jego udziałem oraz posiadania środków odurzających.

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Prokuratura Rejonowa w Wysokiem Mazowieckiem wystąpiła do sądu o tymczasowe aresztowanie podejrzanego. Sąd uwzględnił wniosek i zdecydował, że mężczyzna spędzi najbliższe trzy miesiące w areszcie. Za zarzucane mu czyny grozi kara do 15 lat pozbawienia wolności.

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