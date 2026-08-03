Miał wykorzystywać seksualnie własnego psa. Policja zabezpieczyła nagrania

30-latek miał znęcać się nad psem i nagrywać swoje działania.

Policjanci znaleźli u niego również „kryształ”.

Sąd aresztował podejrzanego na trzy miesiące.

Mężczyźnie grozi do 15 lat więzienia.

Podczas przeszukania domu podejrzanego funkcjonariusze zabezpieczyli także substancję psychotropową. Zebrane dowody pozwoliły na przedstawienie 30-latkowi zarzutów znęcania się nad zwierzęciem, rozpowszechniania treści pornograficznych z jego udziałem oraz posiadania środków odurzających.

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Prokuratura Rejonowa w Wysokiem Mazowieckiem wystąpiła do sądu o tymczasowe aresztowanie podejrzanego. Sąd uwzględnił wniosek i zdecydował, że mężczyzna spędzi najbliższe trzy miesiące w areszcie. Za zarzucane mu czyny grozi kara do 15 lat pozbawienia wolności.