Pogoda dla Białegostoku: 31 lipca - 2 sierpnia

Mieszkańcy Białegostoku w ciągu najbliższych dni doświadczą sporej zmienności. Weekend rozpocznie się letnim upałem, ale jego zakończenie będzie znacznie chłodniejsze i spokojniejsze. Z dnia na dzień temperatura będzie systematycznie spadać, a na niebie pojawią się chmury i niewielkie opady deszczu.

Piątek: upalny i słoneczny start weekendu

Piątek, 31 lipca, będzie zdecydowanie najcieplejszym dniem weekendu w Białymstoku. Termometry w najcieplejszym momencie dnia mogą pokazać nawet około 34 stopni Celsjusza. Noc również będzie bardzo ciepła, z temperaturą minimalną w okolicach 18°C. Na niebie dominować będzie słońce, choć niewykluczone są bardzo niewielkie, przelotne opady. Wiatr będzie wiał z umiarkowaną prędkością około 4 m/s.

Sobota: więcej chmur i lekkie ochłodzenie

W sobotę, 1 sierpnia, pogoda ulegnie zmianie. Przede wszystkim na niebie pojawi się znacznie więcej chmur, a wraz z nimi niewielkie opady deszczu. Temperatura maksymalna spadnie do około 30 stopni, co wciąż będzie wartością wysoką, ale już nie tak uciążliwą jak w piątek. Noc pozostanie ciepła, z temperaturą około 18°C. Wiatr osłabnie i będzie wiał z prędkością około 3 m/s.

Niedziela: odpoczynek od upału i bez deszczu

Niedziela, 2 sierpnia, przyniesie dalsze, wyraźne ochłodzenie. Będzie to najchłodniejszy dzień weekendu, z maksymalną temperaturą sięgającą około 26 stopni Celsjusza. Nocą termometry mogą wskazać już tylko 15°C. Tego dnia prognozy nie przewidują opadów deszczu. Niebo będzie częściowo zachmurzone, ale pojawią się też przejaśnienia. Wiatr utrzyma się na poziomie z soboty, wiejąc z prędkością około 3 m/s.

Jak spędzić weekend w Białymstoku?

Zmienna aura w Białymstoku pozwoli na zaplanowanie różnorodnych aktywności. Upalny i słoneczny piątek to idealny moment na szukanie ochłody w pobliżu wody lub odpoczynek w cieniu drzew w miejskich parkach. Z kolei bardziej pochmurna sobota z możliwością deszczu może skłonić do wybrania się do kina czy odwiedzenia jednej z instytucji kulturalnych. Niedziela, choć chłodniejsza, zapowiada się bez opadów, co stworzy komfortowe warunki na dłuższy spacer, rodzinną wycieczkę czy rowerową przejażdżkę.

Dane pogodowe: OpenWeather