Podlaskie wzbogaciło się o 11 nowych rezerwatów przyrody. Chronią puszcze i mokradła

Jacek Chlewicki
2025-09-23 8:46

Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska w Białymstoku ogłosiła powstanie 11 nowych rezerwatów przyrody oraz powiększenie 3 już istniejących. Dzięki temu w województwie podlaskim działa obecnie 111 rezerwatów, które zajmują łącznie 26 565,81 ha. Nowe decyzje zwiększyły powierzchnię chronioną o 2 099,85 ha.

Puszcza Białowieska – ostatnia taka puszcza w Europie

i

Autor: Shutterstock

Spośród nowo utworzonych obszarów aż 5 znalazło się w Puszczy Knyszyńskiej, a 4 w Puszczy Augustowskiej. Pozostałe obejmują fragmenty Suwalszczyzny oraz m.in. okolice Sokółki. Rezerwaty chronią m.in. stare lasy, mokradła, źródliska, wydmy oraz stanowisko archeologiczne, a także wiele cennych gatunków ptaków i innych elementów bioróżnorodności. Podkreślono również, że stanowią one ważny element adaptacji do zmian klimatu.

Podpisanie zarządzeń odbyło się w symbolicznym miejscu – Rezerwacie Przyrody Kozi Rynek w Puszczy Augustowskiej. W wydarzeniu uczestniczyli m.in. minister klimatu i środowiska Mikołaj Dorożała, Generalny Dyrektor Ochrony Środowiska Piotr Otawski oraz Dyrektor Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Białymstoku Tadeusz Wilczyński. Podkreślano, że nowe rezerwaty to nie tylko ochrona najcenniejszych ekosystemów, lecz także wsparcie dla lokalnych społeczności. Samorządy otrzymają w tym celu subwencje ekologiczne w wysokości 650 953,5 zł.

Lista nowych i powiększonych rezerwatów

Nowe rezerwaty:

  • Źródliska nad Szeszupą – gm. Jeleniewo, pow. suwalski
  • Sawonia Mostek – gm. Giby, pow. sejneński
  • Borsuki – gm. Płaska, pow. augustowski
  • Czarna Rzeczka – gm. Czarna Białostocka i Wasilków, pow. białostocki
  • Połomin – gm. Dąbrowa Białostocka, pow. sokólski
  • Romanówka – gm. Janów, pow. sokólski
  • Sokoli Las – gm. Sztabin, pow. sokólski
  • Swoboda – gm. Płaska, pow. augustowski
  • Świdziałówka – gm. Szudziałowo, pow. sokólski
  • Łanga – gm. Szudziałowo, pow. sokólski
  • Osada Wydmowa – gm. Rutki, pow. zambrowski

Rezerwaty powiększone:

  • Bartoszycha – gm. Czarna Białostocka
  • Kozi Rynek – gm. Sztabin
  • Stara Dębina – gm. Szudziałowo

Dzięki nowym decyzjom województwo podlaskie umacnia swoją pozycję jako jeden z najcenniejszych regionów przyrodniczych w Polsce. Rozszerzona sieć rezerwatów to nie tylko zabezpieczenie siedlisk i gatunków zagrożonych, ale także impuls rozwojowy dla gmin, które mogą liczyć na dodatkowe wsparcie finansowe oraz rozwój turystyki przyrodniczej.

Arboretum w Kopnej Górze. Tu można odetchnąć od miejskiego zgiełku
