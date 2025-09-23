Podlaskie wzbogaciło się o 11 nowych rezerwatów przyrody. Chronią puszcze i mokradła

Spośród nowo utworzonych obszarów aż 5 znalazło się w Puszczy Knyszyńskiej, a 4 w Puszczy Augustowskiej. Pozostałe obejmują fragmenty Suwalszczyzny oraz m.in. okolice Sokółki. Rezerwaty chronią m.in. stare lasy, mokradła, źródliska, wydmy oraz stanowisko archeologiczne, a także wiele cennych gatunków ptaków i innych elementów bioróżnorodności. Podkreślono również, że stanowią one ważny element adaptacji do zmian klimatu.

Podpisanie zarządzeń odbyło się w symbolicznym miejscu – Rezerwacie Przyrody Kozi Rynek w Puszczy Augustowskiej. W wydarzeniu uczestniczyli m.in. minister klimatu i środowiska Mikołaj Dorożała, Generalny Dyrektor Ochrony Środowiska Piotr Otawski oraz Dyrektor Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Białymstoku Tadeusz Wilczyński. Podkreślano, że nowe rezerwaty to nie tylko ochrona najcenniejszych ekosystemów, lecz także wsparcie dla lokalnych społeczności. Samorządy otrzymają w tym celu subwencje ekologiczne w wysokości 650 953,5 zł.

Lista nowych i powiększonych rezerwatów

Nowe rezerwaty:

Źródliska nad Szeszupą – gm. Jeleniewo, pow. suwalski

Sawonia Mostek – gm. Giby, pow. sejneński

Borsuki – gm. Płaska, pow. augustowski

Czarna Rzeczka – gm. Czarna Białostocka i Wasilków, pow. białostocki

Połomin – gm. Dąbrowa Białostocka, pow. sokólski

Romanówka – gm. Janów, pow. sokólski

Sokoli Las – gm. Sztabin, pow. sokólski

Swoboda – gm. Płaska, pow. augustowski

Świdziałówka – gm. Szudziałowo, pow. sokólski

Łanga – gm. Szudziałowo, pow. sokólski

Osada Wydmowa – gm. Rutki, pow. zambrowski

Rezerwaty powiększone:

Bartoszycha – gm. Czarna Białostocka

Kozi Rynek – gm. Sztabin

Stara Dębina – gm. Szudziałowo

Dzięki nowym decyzjom województwo podlaskie umacnia swoją pozycję jako jeden z najcenniejszych regionów przyrodniczych w Polsce. Rozszerzona sieć rezerwatów to nie tylko zabezpieczenie siedlisk i gatunków zagrożonych, ale także impuls rozwojowy dla gmin, które mogą liczyć na dodatkowe wsparcie finansowe oraz rozwój turystyki przyrodniczej.

