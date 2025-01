Mieszkaniec Łap groził komornikowi z Białegostoku. Policjanci zatrzymali 40-latka

"Do Wietnamu tyle samo leciałem samolotem". Paraliż na kolei. Odwołane pociągi, opóźnienia. Relacja na żywo 15.01.25

Darmowe, ale piękne obrazki, kartki i grafiki na Dzień Babci i Dzień Dziadka 2025. Rewelacyjne wzory do pobrania i wysłania

Praca komornika nie należy do łatwych. Przekonał się o tym 40-letni komornik jednego z białostockich sądów. Mężczyzna zgłosił się do policjantów. - Na swoją służbową skrzynkę mailową dostał dwie wiadomości od nieznanej mu osoby. Piszący groził, że go zabije, jeśli nie odstąpi od zajęcia jego rachunku bankowego. Sprawą zajęli się kryminalni z komisariatu - informuje oficer prasowy Komendy Miejskiej Policji w Białymstoku.

Czytaj też: Zakrwawiona kobieta przyszła do matki na święta. Szokująca prawda wyszła na jaw

Jeszcze tego samego dnia policjanci ustalili tożsamość i miejsce przebywania sprawcy. Okazał się nim 40-letni mieszkaniec Łap. - Funkcjonariusze z łapskiego komisariatu kilka godzin później zatrzymali go w mieszkaniu. 40-latek trafił do policyjnego aresztu - kontynuuje oficer prasowy.

Usłyszał zarzut zmuszenia do zaniechania prawnej czynności służbowej poprzez groźby. Grozi mu kara do 3 lat pozbawienia wolności.

Sonda Jak oceniasz pracę policjantów w Białymstoku? Dobrze! Średnio Słabo Fatalnie!