Mikołaj, Marcel, Milan i Malwina - tak na imię mają czworaczki, które urodziły się w Uniwersyteckim Szpitalu Klinicznym. Maluchy rodziły się w 32 tygodniu ciąży. Ważą od 1400 do 1600 gramów, co jest prawidłową wagą wcześniaków na ten moment rozwojowy. Mają od 41 do 44 cm długości. Są w inkubatorach na oddziale intensywnej terapii w Klinice Neonatologii i Intensywnej Terapii Noworodka. Lekarze ich stan określają jako dobry. Pani Urszula, dzielna mama, czuje się dobrze. Rodzice czworaczków to mieszkańcy Suwałk. Mają już jedną córeczkę w wieku 2,5 lat.

- Czworaczki to jest coś wyjątkowego - powiedział dziennikarzom dyrektor USK prof. Jan Kochanowicz. Łącznie w zabezpieczeniu narodzin dzieci i zdrowia ich mamy wzięło udział ok. 20 osób personelu szpitala. Mama czworaczków spędziła w szpitalu USK na patologii ciąży 11 tygodni, od początku sierpnia od 21 tygodnia ciąży, była pod opieką specjalistów w tym szpitalu.

