Moja mama dodaje to do sałatki jarzynowej. Każdy, kto jej spróbuje, prosi o przepis

Ten przepis na sałatę jarzynową na święta jest w mojej rodzinie od pokoleń. Jest zapisany w zeszycie z przepisami mojej mamy, która przejęła go od swojej mamy. Wcześniej należał do jej babci. Co roku podczas Wigilii cała rodzina zachwyca się sałatką jarzynową autorstwa mojej mamy i wszyscy proszą ją o przepis. Co jest w niej takiego niezwykłego? Zauważyłam, że mama dodaje pewien składnik, który z jarzynami nie ma nic wspólnego. Dodaje on tradycyjnej sałatce jarzynowej nowoczesnego twista: lekkości, świeżości i odrobiny słodyczy na przełamanie delikatności jarzyn i majonezu. O jaki składnik chodzi? - Kluczem jest dodanie chrupiącego, delikatnie słodkiego jabłka - ujawnia swój sekret moja mama. Poznajcie cały przepis na jej sałatkę jarzynową!

Sałatka jarzynowa: przepis mamy Beaty na tradycyjną "jarzynową" z nowoczesnym twistem

Sałatka jarzynowa: składniki:

gotowane ziemniaki odmiany sałatkowej (tzw. Typ A, twarde, o małej zawartości skrobi)

gotowana marchew

gotowane na twardo wiejskie jaja

por

jabłko odmiany twardej i słodkiej

ogórki kiszone domowej roboty

sól

pieprz

musztarda

majonez

Możecie się zdziwić, ale w tym przepisie nie ma ilości, są tylko składniki. Mama wszystko dodaje "na oko", kierując się smakiem i wielkością porcji, którą planuje przygotować. Kluczowe jest tylko zachowanie proporcji: najwięcej w sałatce jarzynowej musi być ziemniaków, następnie marchew i jajko mniej więcej w równych proporcjach. Do tego por i jabłko do smaku - muszą być wyczuwalne, ale nie mogą dominować. W pierwotnych wersjach były tam również pietruszka i seler, ale przepis ewoluował, przez wzgląd na dzieci, które nie przepadały za tymi składnikami. Czasami do sałatki mama dodaje również własnej roboty ogórki kiszone, ale pod pewnymi warunkami. - Jeśli robię dużą porcję "jarzynowej" na kilka dni i chcę, żeby sałatka dłużej była świeża, nie dodaję ogórków kiszonych - wyjawia mama Beata. Ważne jest także doprawienie: sól i pieprz do smaku, do tego musztarda (mama dodaje sarepską, która podkręca delikatnie ostrość sałatki) oraz dobrej jakości majonez (jak wiadomo, każdy dom ma swój ulubiony majonez).

Smacznego!

