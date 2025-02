Mówią tu w dwóch językach. Dalej jest już tylko Białoruś

Hajnówka to urokliwie miasto leżące na pograniczu Podlasia i Polesia. Miejscowość otaczają gęste lasy Puszczy Białowieskiej, z tego względu Hajnówka jest nazywana "bramą do Puszczy Białowieskiej". Hajnówka liczy około 18 tysięcy mieszkańców. Większość to osoby prawosławne. Według różnych danych, 20 procent mieszkańców Hajnówki to mniejszość białoruska. Obok języka polskiego, drugim najczęściej używanym językiem w tej pięknej miejscowości jest język białoruski.

Czytaj też: Królewskie uzdrowisko na Podlasiu. Zjeżdżają się tam kuracjusze z całego kraju

Hajnówkę przenika wiele kultur, obyczajów i religii, co widać choćby po zabytkach czy regionalnych daniach. W mieście znajduje się wiele atrakcji turystycznych, takich jak:

Sobór Świętej Trójcy

Muzeum i Ośrodek Kultury Białoruskiej

Park Miniatur Zabytków Podlasia

Hajnówka, ze względu na swoje położenie, kusi turystów szlakami pieszymi i rowerowymi ciągnącymi się przez Puszczę Białowieską. W przerwie od aktywności fizycznej można spróbować pysznego (i kalorycznego) Marcinka. Marcinek wygląda jak tort. Ciasto składa się z wielu bardzo cienkich warstw przekładanych słodką masą śmietanową. Kto próbował, nigdy nie zapomni tego smaku!

Hajnówka leży około 60 kilometrów od Białegostoku. Warto odwiedzić to urokliwe miasto bez względu na porę roku.

Zobacz też: Podlaskie uzdrowisko zachwyca kuracjuszy. Mistyczny region w cieniu klasztornych murów to oaza mnichów