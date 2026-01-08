Moyo pierwszą Suwalczanką urodzoną w 2026 roku

Pierwszym dzieckiem urodzonym w 2026 roku w Suwałkach jest dziewczynka, która otrzymała imię Moyo. Maleństwo przyszło na świat 2 stycznia o godzinie 9:10. Jest córką Moniki i Moda.

Imię Moyo należy do rzadko nadawanych w Polsce, co sprawia, że wyróżnia się na tle tradycyjnych imion. Na nowo narodzoną Suwalczankę czeka w domu starszy brat - Moda. Zgodnie z wieloletnią tradycją, pierwsze dziecko urodzone w Suwałkach w nowym roku otrzyma od władz miasta wyprawkę oraz pamiątkowy upominek. Z kolei pierwszą Białostoczanką urodzoną w 2026 jest Maria, pierwsze dziecko Magdaleny i Piotra. W Łomży na świat przyszła Oliwia, córeczka Adama i Sylwii.

Najpopularniejsze imiona nadawane w 2025 roku

Wśród imion nadawanych dzieciom urodzonym w Suwałkach w 2025 roku najczęściej wybierane były Jan oraz Maja.

Najpopularniejsze imiona żeńskie:

  • Maja – 13
  • Zuzanna – 12
  • Zofia – 8
  • Laura – 8
  • Gabriela – 7
  • Kornelia – 7
  • Antonina – 7
  • Maria – 7

Najpopularniejsze imiona męskie:

  • Jan – 16
  • Nikodem – 15
  • Aleksander – 13
  • Leon – 12
  • Antoni – 9
  • Gabriel – 9
  • Wiktor – 9
  • Ignacy – 8
  • Michał – 8

W zestawieniach pojawiły się także imiona rzadkie lub o zagranicznym brzmieniu. Wśród dziewczynek były to m.in. Aliya, Aurora, Bella i Noemi, natomiast wśród chłopców: Ragnar, Vincent, Mehmet oraz Leonardo.

