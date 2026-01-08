Moyo pierwszą Suwalczanką urodzoną w 2026 roku

Imię Moyo należy do rzadko nadawanych w Polsce, co sprawia, że wyróżnia się na tle tradycyjnych imion. Na nowo narodzoną Suwalczankę czeka w domu starszy brat - Moda. Zgodnie z wieloletnią tradycją, pierwsze dziecko urodzone w Suwałkach w nowym roku otrzyma od władz miasta wyprawkę oraz pamiątkowy upominek. Z kolei pierwszą Białostoczanką urodzoną w 2026 jest Maria, pierwsze dziecko Magdaleny i Piotra. W Łomży na świat przyszła Oliwia, córeczka Adama i Sylwii.
Najpopularniejsze imiona nadawane w 2025 roku
Wśród imion nadawanych dzieciom urodzonym w Suwałkach w 2025 roku najczęściej wybierane były Jan oraz Maja.
Najpopularniejsze imiona żeńskie:
- Maja – 13
- Zuzanna – 12
- Zofia – 8
- Laura – 8
- Gabriela – 7
- Kornelia – 7
- Antonina – 7
- Maria – 7
Najpopularniejsze imiona męskie:
- Jan – 16
- Nikodem – 15
- Aleksander – 13
- Leon – 12
- Antoni – 9
- Gabriel – 9
- Wiktor – 9
- Ignacy – 8
- Michał – 8
W zestawieniach pojawiły się także imiona rzadkie lub o zagranicznym brzmieniu. Wśród dziewczynek były to m.in. Aliya, Aurora, Bella i Noemi, natomiast wśród chłopców: Ragnar, Vincent, Mehmet oraz Leonardo.