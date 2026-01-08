Moyo pierwszą Suwalczanką urodzoną w 2026 roku

Imię Moyo należy do rzadko nadawanych w Polsce, co sprawia, że wyróżnia się na tle tradycyjnych imion. Na nowo narodzoną Suwalczankę czeka w domu starszy brat - Moda. Zgodnie z wieloletnią tradycją, pierwsze dziecko urodzone w Suwałkach w nowym roku otrzyma od władz miasta wyprawkę oraz pamiątkowy upominek. Z kolei pierwszą Białostoczanką urodzoną w 2026 jest Maria, pierwsze dziecko Magdaleny i Piotra. W Łomży na świat przyszła Oliwia, córeczka Adama i Sylwii.

Najpopularniejsze imiona nadawane w 2025 roku

Wśród imion nadawanych dzieciom urodzonym w Suwałkach w 2025 roku najczęściej wybierane były Jan oraz Maja.

Najpopularniejsze imiona żeńskie:

Maja – 13

Zuzanna – 12

Zofia – 8

Laura – 8

Gabriela – 7

Kornelia – 7

Antonina – 7

Maria – 7

Najpopularniejsze imiona męskie:

Jan – 16

Nikodem – 15

Aleksander – 13

Leon – 12

Antoni – 9

Gabriel – 9

Wiktor – 9

Ignacy – 8

Michał – 8

W zestawieniach pojawiły się także imiona rzadkie lub o zagranicznym brzmieniu. Wśród dziewczynek były to m.in. Aliya, Aurora, Bella i Noemi, natomiast wśród chłopców: Ragnar, Vincent, Mehmet oraz Leonardo.