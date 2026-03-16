Najlepsze restauracje wegetariańskie w Białymstoku - TOP 10 białostockich restauracji wegetariańskich

Najlepsze restauracje wegetariańskie Białystok - LISTA
Gdy szukamy miejsca, które zaspokoi nasze kulinarne pragnienia w zdrowy i etyczny sposób, często stajemy przed pytaniem: gdzie znaleźć najlepszą restaurację wegetariańską w Białymstoku? Niezależnie od tego, czy jesteś weganinem, wegetarianinem, czy po prostu chcesz spróbować pysznych dań roślinnych, wybór odpowiedniego lokalu może być kluczowy dla udanego posiłku. Przygotowaliśmy zestawienie, które pomoże Ci odkryć miejsca oferujące niezapomniane smaki i wyjątkową atmosferę w stolicy Podlasia.
- Restauracja Enklawa Białystok Centrum
- Adres: Rynek Kościuszki 26a, 15-426 Białystok
- Ocena w Google Maps: 4,7
- Przykładowa opinia: "Jedna z najlepszych w restauracji w Białymstoku! Byliśmy tu na śniadaniu obiadach i deserach oraz drinkach. Wszystko było znakomite i pięknie podane! Przemiła i uśmiechnięta obsługa, która sprawnie zajmuje się klientami! Rewelacyjne są zwłaszcza drinki, których zarówno opis w karcie, wygląd jak i smak zdecydowanie wyróżniają się i biją na głowę wiele drink barów! Zestawy śniadaniowe są naprawdę sycące! Wzięliśmy kanapkę z szarpaną wołowiną i chałkę z żebrem. Oba śniadania duże i dobre oraz dobrą kawę latte podaną w dużym kubku! Pyszne były także dania główne: 1: kurczak w chorizo na batatowym puree z brokułem fasolą i sosem z Gorgonzoli 2: pierś kaczki w glazurze teriyaki z chrustem ziemniaków. 3: Gofer szpinakowy z boczkiem i serem kozim pleśniowy 4. Kartacze polane rosołem Będąc w Enklawie koniecznie trzeba spróbować ciasta Marcinek To tradycyjne wielowarstwowe ciasto wywodzące się z regionu Puszczy Białowieskiej. Zostało wpisane na Listę Produktów Tradycyjnych. Przypomina ono wyglądem tort i składa się z kilkunastu do kilkudziesięciu cienkich blatów z kruchego ciasta przełożonych śmietankowym kremem. Bardzo atrakcyjne ceny różnych likierów. Grzane piwo i wino. Gorąco polecam tą restaurację! Ponieważ jest to bardzo oblegalne miejsce przez miejscowych oraz turystów, więc lepiej zrobić rezerwację"
- Kwestia Czasu / N A G O
- Adres: Wesoła 17/U1, 15-306 Białystok
- Ocena w Google Maps: 4,6
- Przykładowa opinia: "Bardzo przyjemnie i bardzo smacznie! Zamówiliśmy m.in. kaczuszkę, jelenia, rybkę, mielone i podpłomyk. Wszystko bardzo ładnie podane i przesmaczne. Warto też spróbować tutejszej kombuchy. Polecamy! Na pewno się nie zawiedziecie. Jeśli nie możecie trafić - teraz nazywa się NAGO i jest na ulicy Wesołej."
- Soodi Pierogarnia Białystok
- Adres: Jurowiecka 19/1, 15-101 Białystok
- Ocena w Google Maps: 4,7
- Przykładowa opinia: "Odwiedziliśmy tę restaurację wczoraj i muszę przyznać, że dawno nie jedliśmy tak pysznych pierogów! Dla syna i męża zamówiłam pierogi z wołowiną, miękkie ciasto, pełne aromatycznego farszu, po prostu rewelacja. Ja długo nie mogłam się zdecydować, więc wzięłam dwa talerze, jedne z jagodami, drugie z serem i wanilią. I to była najlepsza decyzja dnia! Oba rodzaje były idealnie zrobione, lekkie, delikatne, wspaniale w smaku. Muszę też pochwalić obsługę, nasza kelnerka Natalia była niesamowita! Uśmiechnięta, pomocna, wszystko dopilnowane w najmniejszym szczególe. Czuć, że tu naprawdę dbają o gości. Jeśli kochacie pierogi, to miejsce trzeba odwiedzić. To esencja domowego smaku z klasą restauracyjną. Na pewno wrócimy!"
- Halva Restauracja Tatarska
- Adres: Rycerska 1, 15-157 Białystok
- Ocena w Google Maps: 4,7
- Przykładowa opinia: "Przede wszystkim trzeba pochwalić obsługę. Pani bardzo dobrze potrafi doradzić. Doskonale wytłumaczyła czym są jakie dania, opowiedziała o napojach, deserach. Wyjaśniła wszystko pięknie i zrozumiale, przy tym cały czas się uśmiechając. Bardzo pyszne jedzenie i fantastyczny klimat, który tworzą przede wszystkim ludzie to wielki atut tego miejsca. Ja tu wrócę, a dla innych polecam"
- Restauracja RAJ - pizza ludzie wino Bezglutenowa Białystok
- Adres: Jana Kilińskiego 13/Lokal 1U, 15-089 Białystok
- Ocena w Google Maps: 4,4
- Przykładowa opinia: "Bardzo ciekawie stworzony koncept restauracji. Dania bezglutenowe certyfikowane dla osób z celiakią. Polecam gorąco. Jedzenie znikło bardzo szybko. Ciekawe herbaty i drinki bezalkoholowe. Dzieci wyszły najedzone i zadowolone. Przemiłą obsługa. Na pewno wrócimy będąc w Białymstoku."
- Bistro "Lokalna"
- Adres: Ekologiczna 16/lok 1, 15-675 Białystok
- Ocena w Google Maps: 4,7
- Przykładowa opinia: "Przytulne miejsce z dostępnym parkingiem przed placówką gastronomiczna. Obsluga miła, a posiłek podano do stolika bardzo szybko- ledwie zdążyłem wyjść z toalety po umyciu dłoni, a Pani już pędziła z talerzem zupy Oczywiście nie jest to ekskluzywna restauracja z wykwintnym oraz okazale podanym na talerzu posiłkiem; ale szybkim zestawem dnia, w dość rozsądnej kwocie (36 PLN za zupę i drugie danie), można się posilić."
- Damascus Restauracja
- Adres: Jerzego Waszyngtona 26/U1A, 15-305 Białystok
- Ocena w Google Maps: 4,9
- Przykładowa opinia: "Specyficzne miejsce, jedzenie bardzo dobre, przypomniało mi Turcję. Lokal w godzinie wizyty był pusty, wydawało mi się to dziwne, ponieważ jeżeli lokal jest dobry, to ciężko wejść..tu jednak chyba problemem jest miejsce położenia, samego parkingu brak/mało i trzeba się najeździć aż się coś zwolni..a samo miejsce jest lekko schowane. Co do jedzenia jest mega super, porcje smaczne i solidne oraz jak widać ładnie podane. Obsługa bardzo miła, miałem wrażenie, że Pani była lekko nieśmiała. Klimat modernistycznie nowoczesna Turcja..wahałem się tu przy 4 gwiazdkach, bo było trochę za nowocześnie bo z jednej strony czapeczki, samowary, lampy a z drugiej ścianka i eleganckie puste stoły bez jakichś dodatków w stylu lampy..ale to już może wymyślam. Jeżeli chcecie poczuć smak Turcji, to śmiało można wpadać"
- Restauracja Multibrowar
- Adres: Icchoka Malmeda 8, 15-440 Białystok
- Ocena w Google Maps: 4,6
- Przykładowa opinia: "Z zewnątrz nie wygląda na duży lokal ale po przekroczeniu progu zaskoczenie-spora przestrzeń powiększona antresolą. Ciekawy wystrój -drewno i metalowe konstrukcje. Stoły, stoliki -na spotkania, biesiady, kibicowanie (jest telewizor na ścianie, podane mecze). Proponowane piwa to przegląd browarów w koncepcji dwóch grup cenowych, również w zestawach degustacyjnych. Dania to porcje solidne. Wątróbka w porto jest w karcie ciepłą przekąską ale to jak dla mnie porcja obiadowa. Soczysta, nie "zabita" na wiór, że sporą ilością cebuli w dużych kawałkach. Do zamówionej golonki i do wątróbki oraz przepysznego śledzia (ładne kawałki, nie przesolone, troszkę czerwonej cebuli) podawany jest chleb własnego wypieku. I tutaj jedyna rysa-był tzw nie pierwszej świeżości. Szkoda. Szczególnie że oferowany jest w sprzedaży ale podane kromki nie zachęciły do zakupu."
- Rany Julek
- Adres: Lipowa 28, 15-427 Białystok
- Ocena w Google Maps: 4,6
- Przykładowa opinia: "Udaliśmy się do lokalu piątek wieczór. Uprzedzam że trzeba robić rezerwację bo stoliki były w całości zarezerwowane. Restauracja trochę na uboczu więc myślałem że będzie spokojniej ale grubo się myliłem. Na wejściu powitała nas Pani i wskazała nasz stolik. Kelner szybko podał menu i zebrał zamówienie. Menu bardzo ciekawe i mieliśmy duży problem żeby się na coś zdecydować bo dużo pozycji brzmiało bardzo dobrze. Ostatecznie stanęło na Pad Thaiu z krewetkami i burzgerze. Napoje podano na bardzo szybko. Na jedzenie również nie czekaliśmy za długo. Jedzenie wyglądało i pachniało mega dobrze. Po spróbowaniu okazało się również bardzo dobre. Pad thai petarda. Burger byl poprostu dobry ale bez jakiegoś szału. Brakowało na pewno możliwości wyboru stopnia wysmażenia mięsa. Wystrój w lokalu ciekawy i nietuzinkowy, obsługa miła i zaangażowana choć wszyscy mam wrażenie, że biegali pocałuj restauracji, ponieważ kuchnia jest chyba na górze, bar na półpiętrze a stoliki na 3 różnych kondygnacjach. Ceny uważam że były bardzo spoko. Ogólnie miejsce możemy bardzo polecić i na pewnie robimy to w przyszłości"
- Cukiernia Piekarnia Bezglutenowa Sweet Fit & Eat
- Adres: Legionowa 30/6, 15-281 Białystok
- Ocena w Google Maps: 4,5
- Przykładowa opinia: "Fantastyczne miejsce w Białymstoku. Gofry bezglutenowe smakują jak prawdziwe gofry, co jest rarytasem dla celiaków. Doskonałe smaki też dań niedeserowych, idealne proporcje składników, do tego pyszne lody, rewelacyjna była też kawa. Dania obiadowo, lunchowo, śniadaniowe w bardzo szerokim wyborze. Na miejscu, na wynos, na zamówienie. Ponadto do kupienia pierogi, placki, naleśniki, itp... Cudowne miejsce. Za każdym razem będąc w Białymstoku na pewno odwiedzę."