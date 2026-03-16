Pociągi wracają do Łomży po 30 latach. Wielka inwestycja PKP zbliża się ku końcowi

Jacek Chlewicki
2026-03-16 8:45

Pasażerowie z Łomży odzyskają dostęp do połączeń kolejowych po blisko trzech dekadach przerwy. Zbliża się finał prac modernizacyjnych na szlaku łączącym Tłuszcz, Ostrołękę, Śniadowo i Łomżę, co pozwoli składom rozpędzić się na wybranych fragmentach nawet do 120 km/h.

Historyczna inwestycja PKP coraz bliżej ukończenia. Po 30 latach przerwy do miasta wracają pociągi

Autor: PKP/ Materiały prasowe

Kluczowe fakty o inwestycji kolejowej na styku Mazowsza i Podlasia

  • trwa gruntowna przebudowa szlaku kolejowego na odcinku Tłuszcz – Ostrołęka – Śniadowo – Łomża
  • składy pasażerskie osiągną prędkość maksymalną do 120 km/h po oddaniu inwestycji
  • na fragmencie łączącym Ostrołękę, Śniadowo i Łomżę pasażerów wożą obecnie autobusy zastępcze
  • całość robót budowlanych zaplanowano do 2027 roku
  • projekty infrastrukturalne prowadzone są na pograniczu województw mazowieckiego i podlaskiego

Kiedy ruszą pociągi z Łomży do Warszawy i Białegostoku?

Z informacji przekazanych przez portal rynek-kolejowy.pl wynika, że już w czerwcu pasażerowie będą mogli pojechać pociągiem z Łomży w kierunku Białegostoku oraz Olsztyna. Z kolei bezpośrednie połączenie do stolicy zostanie uruchomione w pierwszym kwartale 2027 roku. Aktualnie na trasie między Śniadowem a Łomżą trwają zaawansowane roboty torowe, w tym budowa zupełnie nowych stacji i przystanków. W samym Śniadowie powstaje podwyższony peron, który ułatwi wsiadanie osobom o ograniczonej mobilności, a przebudowa układu torów znacząco poprawi przepustowość całego węzła.

Prace między Ostrołęką a Śniadowem wymuszają komunikację zastępczą

Na siedmiokilometrowym fragmencie trasy łączącej Ostrołękę ze Śniadowem wjechał specjalistyczny pociąg, który kompleksowo wymienia podkłady i szyny. Z powodu tych niezwykle ważnych prac, od 9 marca do 19 kwietnia całkowicie wstrzymano ruch kolejowy na odcinku Ostrołęka – Śniadowo – Łomża. Aby zapewnić ciągłość podróży, dla pasażerów uruchomiono w tym czasie zastępczą komunikację autobusową.

Modernizacja trasy Tłuszcz – Ostrołęka potrwa do 2027 roku

W tym samym czasie trwają intensywne przygotowania do odnowienia szlaku z Tłuszcza do Ostrołęki. Projekt zakłada budowę lub modernizację peronów m.in. w miejscowościach takich jak Ostrołęka, Pasieki, Przetycz, Wyszków oraz Dalekie. Przebudowana zostanie również sieć trakcyjna, same tory oraz systemy sygnalizacji na 28 przejazdach drogowo-kolejowych. Zgodnie z harmonogramem, roboty budowlane na tym odcinku ruszą w połowie kwietnia 2026 roku i potrwają do grudnia. Szlak ma odzyskać pełną funkcjonalność w czerwcu 2027 roku.

