Muzyka, tradycja i nowoczesność w jednym - Podlaskie Eska Music Tour w Białymstoku

Wśród sztandarowych wydarzeń organizowanych przez PIK znajdują się m.in. Podlaska Oktawa Kultur, która od lat przyciąga tłumy, a także Festiwal Tkactwa – Podlaskie Sploty, dzięki któremu udało się ożywić tradycje rzemiosła i stworzyć społeczność pasjonatów tkactwa. Popularnością cieszą się także warsztaty Meandry – Letnia Szkoła Tradycji, konkurs literacki Tutaj jestem, przegląd rockowych kapel Rockowania czy Festiwal Piosenki Autorskiej Źródła Dźwięków.

Bogata oferta PIK obejmuje także teatr (m.in. PIKtoGRAmy), sztuki plastyczne, fotografię, taniec i śpiew. Instytucja stawia na integrację lokalnych środowisk, wspiera amatorów i profesjonalistów, a jednocześnie dba o rozwój kulturalny całego regionu. – Zawsze wychodzimy z założenia, że kultura i tradycja idą u nas w parze. Bardzo chcemy, by każdy, kto odwiedza PIK, wychodził z przekonaniem, że kultura łączy – dodaje dyrekcja PIK.

Podlaski Bon Turystyczny przyciąga do regionu

Drugim ważnym tematem w regionie są konsultacje nad Paktem na Rzecz Wschodnich Regionów Granicznych UE. Do 18 września mieszkańcy mogą zgłaszać swoje uwagi i propozycje, które później zostaną przedstawione Komisji Europejskiej. – Czekamy na pomysły samorządowców, przedsiębiorców i mieszkańców. To od ich głosu zależy, jakie mechanizmy pomocowe zostaną wypracowane – mówi marszałek województwa Łukasz Prokorym.

Samorząd województwa wprowadza również własne instrumenty wsparcia, takie jak Podlaski Bon Turystyczny, który już od kilku edycji przyciąga do regionu tysiące turystów z całej Polski. – Pokazaliśmy, że weekend, urlop czy city break warto spędzić właśnie tutaj. Bon turystyczny okazał się strzałem w dziesiątkę – komentuje członek zarządu województwa.

Podlaskie Eska Music Tour rozgrzeje Białystok

Już 27 września 2025 r. na Rynku Kościuszki w Białymstoku odbędzie się wyjątkowe wydarzenie muzyczne organizowane przez PIK we współpracy z Radiem ESKA - Podlaskie Eska Music Tour. Na scenie pojawią się gwiazdy polskiej sceny:

IKARUS FEEL

TRIBBS

oraz GRUBSON

Start koncertu zaplanowano na godzinę 17:00, a wstęp jest wolny.

To będzie wieczór pełen energii, rytmów i muzycznych emocji. TRIBBS porwie tłum swoimi klubowymi hitami, GRUBSON dostarczy ogromnej dawki pozytywnej energii, a IKARUS FEEL pokaże, jak brzmieć może nowa fala polskiej muzyki.

Białystok zamieni się tego dnia w muzyczną stolicę Podlasia – a każdy, kto zjawi się na Rynku Kościuszki, będzie mógł poczuć niepowtarzalną atmosferę koncertu pod gołym niebem, w samym sercu miasta.

27 września, godz. 17:00, Rynek Kościuszki – nie może Cię zabraknąć!

Materiał Sponsorowany