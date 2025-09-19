Pożar w Hajnówce. Z ogniem walczy ponad 20 zastępów strażaków

Sebastian Chrostowski
Sebastian Chrostowski
2025-09-19 8:05

Pożar w Hajnówce (woj. podlaskie). W nocy z czwartku na piątek (18/19 września) strażacy otrzymali informację, że płonie budynek usługowo-handlowy. Trwa akcja gaśnicza, w której bierze udział ponad 20 zastępów strażaków. Nie ma informacji o poszkodowanych, a okoliczne budynki nie są zagrożone.

Pożar w Hajnówce

i

Autor: KP PSP Hajnówka/ Materiały prasowe Nocny pożar w Hajnówce (woj. podlaskie).
Super Express Google News

W Hajnówce płonie budynek przemysłowo-handlowy

- Na miejsce zadysponowano 24 zastępy strażaków. Cały budynek w tej chwili objęty jest pożarem. Nie mamy informacji o osobach poszkodowanych. Budynki okoliczne nie są zagrożone – poinformowała cytowana przez RMF FM Justyna Kłusewicz, rzecznika podlaskich strażaków.

Około godz. 0:30 w piątek (19 września) strażacy otrzymali informację o pożarze budynku przemysłowo-handlowego przy ul. Piłsudskiego w Hajnówce. - Po dojeździe na miejsce zastali budynek dwukondygnacyjny, z poddasza którego wydobywało się bardzo silne zadymienie – przekazała Kłusewicz. Pożarem objęty jest cały budynek. Nie ma informacji o poszkodowanych osobach, a okoliczne budynki nie są zagrożone.

Rzeczniczka podlaskich strażaków dodała, że na miejscu pracują strażacy z powiatu hajnowskiego, a pomagają im koledzy z powiatu białostockiego i bielskiego. Na miejscu jest też grupa operacyjna komendanta wojewódzkiego PSP w Białymstoku wraz z dronem.

CZYTAJ TEŻ: Granica polsko-białoruska zyska dodatkowe zabezpieczenia. Straż Graniczna zapowiada modernizację

Źródło: RMF FM

Polecany artykuł:

Sierżant Dariusz Konarzewski zasłabł podczas biegu. Zmarł w szpitalu
Sonda
Wiesz co robić w przypadku pożaru?
Mieszkańcy Ząbek o pożarze, który strawił budynek mieszkalny. "To niewyobrażalna tragedia"
Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji
Mediateka ikona playlisty Podcasty Mediateka ikona playlisty Playlisty tematyczne

Player otwiera się w nowej karcie przeglądarki

POŻAR
HAJNÓWKA