Pożar w Hajnówce. Z ogniem walczy ponad 20 zastępów strażaków

W Hajnówce płonie budynek przemysłowo-handlowy

- Na miejsce zadysponowano 24 zastępy strażaków. Cały budynek w tej chwili objęty jest pożarem. Nie mamy informacji o osobach poszkodowanych. Budynki okoliczne nie są zagrożone – poinformowała cytowana przez RMF FM Justyna Kłusewicz, rzecznika podlaskich strażaków.

Około godz. 0:30 w piątek (19 września) strażacy otrzymali informację o pożarze budynku przemysłowo-handlowego przy ul. Piłsudskiego w Hajnówce. - Po dojeździe na miejsce zastali budynek dwukondygnacyjny, z poddasza którego wydobywało się bardzo silne zadymienie – przekazała Kłusewicz. Pożarem objęty jest cały budynek. Nie ma informacji o poszkodowanych osobach, a okoliczne budynki nie są zagrożone.

Rzeczniczka podlaskich strażaków dodała, że na miejscu pracują strażacy z powiatu hajnowskiego, a pomagają im koledzy z powiatu białostockiego i bielskiego. Na miejscu jest też grupa operacyjna komendanta wojewódzkiego PSP w Białymstoku wraz z dronem.

Źródło: RMF FM

