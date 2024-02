W Białymstoku powstaje piękny gmach. Nietypowa elewacja

Kampus Uniwersytetu w Białymstoku to największa inwestycja uczelni. Siedzibę ma tam kilka wydziałów, ale docelowo mają się tam znaleźć wszystkie. Najnowszą inwestycją jest budowa gmachu nauk humanistycznych. Budynek ma powstać do końca 2025 roku. - To kolejny etap rozbudowy kampusu. Założenie zawsze było takie, żeby rozrzucony uniwersytet, który do tej pory funkcjonował w wielu bardzo starych, funkcjonalnie fatalnych budynkach - był w jednym miejscu - mówił w czwartek rektor Uniwersytetu w Białymstoku prof. Robert Ciborowski.

Wymienił, że kolejnym etapem po budynku naukach humanistycznych będzie budowa siedziby nauk społecznych, w przyszłości w kampusie ma się także znaleźć wydział prawa. Ciborowski dodał, że efekt, jaki chce osiągnąć, stworzenie odpowiednich warunków do rozwoju uczelni. - Mam nadzieję, że w przyszłości będziemy mogli powiedzieć: mamy świetny kampus, mamy świetne wyniki, mamy dużo studentów, mnóstwo dobrych kierunków, co więcej - i miasto, i region, mogą się z nas tylko cieszyć - mówił.

W budynku nauk humanistycznych swoje siedziby znajdą wydziały: filologiczny, historii, filozofii, studiów kulturowych oraz studium praktycznej nauki języków obcych. Będzie to trzykondygnacyjny budynek o łącznej powierzchni blisko 9,5 tys. metrów kwadratowych. Znajdzie się w nim m.in. modułowa aula na 300 miejsc, budynek będzie połączony łącznikiem ze znajdującą się w sąsiedztwie biblioteką. Między skrzydłami budynku będzie zielony dziedziniec.

Inwestycja zostanie sfinansowana z dotacji, jaką UwB otrzymało z resortu nauki, w wysokości blisko 48 mln zł, a także ze środków własnych uczelni ze sprzedaży aktualnej siedziby wydziałów humanistycznych. Chodzi o imponujący gmach, który stoi przy placu NZS 1.

Studniówka II LO w Białymstoku. Zachwycający taniec maturzystów Rozwijamy nasz serwis dzięki wyświetlaniu reklam. Blokując reklamy, nie pozwalasz nam tworzyć wartościowych treści. Wyłącz AdBlock i odśwież stronę.