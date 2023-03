Na Podlasiu znaleziono kolejne zwłoki. Prawdopodobnie to 23-letni mężczyzna

Hajnówka. Ale wtopa! Złodziej zgubił skierowanie do lekarza. Teraz może trafić za kratki

- Policjanci pod nadzorem prokuratora prowadzą czynności w związku z odnalezieniem zwłok mężczyzny na terenie bagnistym w rejonie Białowieży - poinformowała w niedzielę (12.03) podlaska policja. Informację potwierdziła dla PAP Prokuratura Rejonowa w Hajnówce. Jej szef Jan Andrejczuk powiedział, że w niedzielę około godz. 14-15 policja w Hajnówce została zawiadomiona o tym, iż na terenie bagiennym nad rzeką Narewka niedaleko Białowieży znaleziono ciało młodego mężczyzny. Z pierwszych oględzin zwłok wynikało, że nie ma ono obrażeń wskazujących na potencjalne przyczynienie się do zgonu osób trzecich. Mężczyzna miał przy sobie dokumenty wskazujące, że może to być urodzony w 2000 roku obywatel Afganistanu. W śledztwie - oprócz okoliczności jego śmierci - będzie ostatecznie weryfikowana również tożsamość zmarłego. Zwłoki zostały przewiezione do Zakładu Medycyny Sądowej w Białymstoku, gdzie będzie przeprowadzona ich sekcja.

Czytaj też: Ciało lekarza z Jemenu znaleziono w Puszczy Białowieskiej. 36-letni Ibrahem zostawił żonę i 3 dzieci

W poniedziałek zostanie formalnie wszczęte śledztwo w Prokuraturze Rejonowej w Hajnówce. Potem jednak zebrane dowody będą najprawdopodobniej przekazane do Prokuratury Okręgowej w Suwałkach. To do niej trafią bowiem wszystkie pojedyncze postępowania, w których ustalane są okoliczności śmierci osób, których zwłoki zostały znalezione w pobliżu granicy z Białorusią w Podlaskiem, w związku z kryzysem migracyjnym na tej granicy.

Sonda Czy zapora na granicy z Białorusią spełnia swoje zadanie? Tak Nie Nie wiem, trudno powiedzieć