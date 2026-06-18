Pogoda dla Białegostoku na weekend 19-21 czerwca

Nadchodzące dni w Białymstoku zapowiadają się bardzo przyjemnie. Mieszkańcy mogą liczyć na bezchmurne niebo i rosnącą temperaturę, która z każdym dniem będzie coraz wyższa. Weekend zacznie się od komfortowych 24 stopni, by w niedzielę zbliżyć się do granicy 29 stopni Celsjusza. Aura będzie sprzyjać aktywnościom na zewnątrz, choć końcówka weekendu może przynieść niewielkie, przelotne opady.

Piątek: Słoneczny i spokojny początek weekendu

Piątek, 19 czerwca, przywita mieszkańców Białegostoku niemal bezchmurnym niebem. To będzie pogodny i ciepły dzień, idealny na rozpoczęcie weekendowego odpoczynku. Temperatura w najcieplejszym momencie dnia osiągnie około 24 stopnie Celsjusza. Noc będzie znacznie chłodniejsza, z temperaturą spadającą do około 14 stopni. Wiatr powieje z niewielką prędkością, do 3 m/s, nie zakłócając poczucia komfortu.

Sobota: Jeszcze cieplej i niemal bezwietrznie

Drugi dzień weekendu przyniesie dalszy wzrost temperatury. W sobotę, 20 czerwca, termometry w Białymstoku wskażą nawet 27 stopni Celsjusza, co uczyni ten dzień zauważalnie cieplejszym od piątku. Noc z soboty na niedzielę będzie podobna do poprzedniej, z temperaturą minimalną na poziomie około 14 stopni. Co istotne, sobota będzie dniem niemal bezwietrznym – prędkość wiatru spadnie do około 1 m/s. Na niebie przez cały dzień utrzyma się słońce.

Niedziela: Najcieplejszy dzień z możliwym deszczem

Niedziela, 21 czerwca, zapowiada się jako najcieplejszy dzień weekendu w Białymstoku. Temperatura maksymalna wzrośnie do blisko 29 stopni, a cieplejsza będzie również noc, podczas której słupki rtęci nie powinny spaść poniżej 17 stopni. Mimo słonecznej aury, w prognozach widać niewielkie opady deszczu. Oznacza to, że w ciągu dnia mogą pojawić się przelotne, krótkotrwałe opady. Wiatr ponownie nabierze na sile i będzie wiał z prędkością podobną do piątkowej, osiągając około 3 m/s.

Słoneczny weekend z małym haczykiem

Pogoda w Białymstoku będzie idealna na spędzanie czasu na świeżym powietrzu. Słoneczny i ciepły piątek oraz jeszcze cieplejsza, niemal bezwietrzna sobota to doskonała okazja do długich spacerów po parkach, wycieczek rowerowych czy relaksu nad wodą. Niedziela, choć najcieplejsza, przyniesie ze sobą niewielkie ryzyko przelotnego deszczu. Warto więc cieszyć się słońcem, ale mieć w zanadrzu plan na wypadek krótkotrwałego załamania pogody.

Dane pogodowe: OpenWeather